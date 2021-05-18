İzlanda’nın son patlayan yanardağı Fagradalsfjall satışa çıktı

Arazi sahipleri birliğinin başkanı Sigurður Guðjón Gíslason, grubun emlakçılardan ve diğer ilgili taraflardan halihazırda Fagradalsfjall için birkaç teklif aldıklarını ifade ederek "Bu şu anda ülkedeki en sıcak arazi olmalı" dedi. Gíslason, grubun araziyi doğru fiyata satmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.