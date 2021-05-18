İzlanda’nın son patlayan yanardağı Fagradalsfjall satışa çıktı

İzlanda’nın son patlayan yanardağı olan Fagradalsfjall’ı telafuz etmekte zorlanabilirsiniz, ancak bir parçasına sahip olabilirsiniz. İzlanda basınında çıkan haberlere göre, başkent Reykjavik'in batısındaki Reykjanes yarımadasındaki patlama bölgesi, yaklaşık 20 kişilik bir toprak sahipleri birliğine ait özel arazide bulunuyor ve şu anda gelen teklifleri değerlendiriyor.

ntv.com.tr - AFP 18.05.2021 - 09:54

İzlanda’nın son patlayan yanardağı Fagradalsfjall satışa çıktı - 1

Arazi sahipleri birliğinin başkanı Sigurður Guðjón Gíslason,  grubun emlakçılardan ve diğer ilgili taraflardan halihazırda Fagradalsfjall için birkaç teklif aldıklarını ifade ederek  "Bu şu anda ülkedeki en sıcak arazi olmalı" dedi. Gíslason, grubun araziyi doğru fiyata satmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

İzlanda’nın son patlayan yanardağı Fagradalsfjall satışa çıktı - 2

ZİYARETÇİLER İÇİN GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU

Fagradalsfjall’daki patlama, Mart ayında başladı ve haftalarca devam etti, büyük ölçüde boş olan arazinin üzerinden gökyüzüne dikkat çekici lavlar yükseldi.

İzlanda’nın son patlayan yanardağı Fagradalsfjall satışa çıktı - 3

Volkanik alandaki görsel şölen, önemli miktarda yürüyüşçüyü, gezgini, piknikçiyi cezbetti. Uluslararası basında  dramatik arka plana karşı yapılan volaybol maçları ve çeşitli etkinlikler yer aldı.

İzlanda’nın son patlayan yanardağı Fagradalsfjall satışa çıktı - 4

BÜYÜK BİR TURİZM POTANSİYELİ VAR

Gislason, arazinin satın alınmasına olan ilginin patlamanın başlamasından sonra geldiğini doğruladı ve potansiyel alıcıların bölgenin büyük turizm potansiyelinden yararlanabileceklerini söyledi. 

İzlanda’nın son patlayan yanardağı Fagradalsfjall satışa çıktı - 5

Öte yandan, Gislasonn  arazi sahiplerinin yolları iyileştirmek ve çadırlar için kamp alanı oluşturmak için çalıştığını söyledi.

İzlanda’nın son patlayan yanardağı Fagradalsfjall satışa çıktı - 6
Son haftalarda ise patlama alanını yaklaşık 75 bin kişi ziyaret etti.
İzlanda’nın son patlayan yanardağı Fagradalsfjall satışa çıktı - 7
İzlanda’nın son patlayan yanardağı Fagradalsfjall satışa çıktı - 8
İzlanda’nın son patlayan yanardağı Fagradalsfjall satışa çıktı - 9
İzlanda’nın son patlayan yanardağı Fagradalsfjall satışa çıktı - 10

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