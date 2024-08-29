İzmir'den sonra Yunanistan'da milyonlarca ölü balık!

BELEDİYE BAŞKANI HÜKÜMETİ SUÇLADI

Volos Belediye Başkanı Achilleas Beos, yaptığı açıklamada, “Bu trajik bir olaydır. Carla'dan (kentin kuzeyindeki göl) gelen milyonlarca ölü balık kıyılarımızı doldurdu ve turizme büyük bir darbe vurdu. İş profesyonellerin uğradıkları büyük maddi zararlardan sorumlu olanlara karşı toplu davalar açmalarının zamanı gelmiştir. Hiçbir mazeret yok. Bunun olacağını biliyorduk. Şahsen, Eylül 2023'ten bu yana Carla ve bunun sonucunda ortaya çıkan kirlilik hakkında savcılığa aylık rapor sunmuş ve Başbakanlığa mektupla bilgi vermiştim” dedi.

Beos, yaşanan olay nedeniyle Yunan hükümetini suçladı.