İzmir'den sonra Yunanistan'da milyonlarca ölü balık!

Yunanistan'ın Volos kenti limanına milyonlarca ölü balık vurdu. Volos Belediye Başkanı Achilleas Beos, ölü balıklar nedeniyle kokunun dayanılmaz hale geldiğini, kentte turizmin büyük darbe aldığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde İzmir’in Bayraklı ilçesinde ölü balıklar sahile vurmuştu. Kıyıya vuran ölü balıklar çevre sakinleri arasında endişeye neden olmuştu.

İzmir'den sonra Yunanistan'da milyonlarca ölü balık! - 1

TURİZM BÜYÜK DARBE ALDI

Yunanistan'ın Volos kenti limanına milyonlarca ölü balık vurdu.

Ölü balıklar nedeniyle kokunun dayanılmaz hale geldiği kentte turizm büyük darbe aldı.

DÜNYA HABERLERİ

İzmir'den sonra Yunanistan'da milyonlarca ölü balık! - 2

BELEDİYE BAŞKANI HÜKÜMETİ SUÇLADI

Volos Belediye Başkanı Achilleas Beos, yaptığı açıklamada, “Bu trajik bir olaydır. Carla'dan (kentin kuzeyindeki göl) gelen milyonlarca ölü balık kıyılarımızı doldurdu ve turizme büyük bir darbe vurdu. İş profesyonellerin uğradıkları büyük maddi zararlardan sorumlu olanlara karşı toplu davalar açmalarının zamanı gelmiştir. Hiçbir mazeret yok. Bunun olacağını biliyorduk. Şahsen, Eylül 2023'ten bu yana Carla ve bunun sonucunda ortaya çıkan kirlilik hakkında savcılığa aylık rapor sunmuş ve Başbakanlığa mektupla bilgi vermiştim” dedi.

Beos, yaşanan olay nedeniyle Yunan hükümetini suçladı.

İzmir'den sonra Yunanistan'da milyonlarca ölü balık! - 3

GÖL TEKRAR DOLDU

Carla Gölü, 1962’de sıtmayla mücadele için kurutulmuştu.

Geçen yıl bölgedeki sağanak yağışlar ve beraberinde gelen sel, gölün tekrar dolmasına ve normal boyutunun 3 katına çıkmasına neden olmuştu. 

İzmir'den sonra Yunanistan'da milyonlarca ölü balık! - 4

TATLI SU BALIKLARI GÖÇ ETTİ

Uzmanlara göre göl suları, tatlı su balıklarını Volos kentinin bulunduğu Pagasetik Körfezi’ne itti.

İzmir'den sonra Yunanistan'da milyonlarca ölü balık! - 5

İZMİR'DE KORKUTAN MANZARA

Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Bayraklı sahilinde kıyıya çupra ve levrek başta olmak üzere her boydan yüzlerce ölü balık vurdu.

Ölü balıklar ve deniz yüzeyindeki kirlilik ilçede pis bir kokuya neden oldu, sinekler de çoğaldı.

İzmir'den sonra Yunanistan'da milyonlarca ölü balık! - 6

Ölü balıkları görenler, durumdan tedirgin olurken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri denizdeki ölü balıkları toplamak için çalışma başlattı.

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