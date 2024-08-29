İzmir'den sonra Yunanistan'da milyonlarca ölü balık!
Yunanistan'ın Volos kenti limanına milyonlarca ölü balık vurdu. Volos Belediye Başkanı Achilleas Beos, ölü balıklar nedeniyle kokunun dayanılmaz hale geldiğini, kentte turizmin büyük darbe aldığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde İzmir’in Bayraklı ilçesinde ölü balıklar sahile vurmuştu. Kıyıya vuran ölü balıklar çevre sakinleri arasında endişeye neden olmuştu.
TURİZM BÜYÜK DARBE ALDI
Yunanistan'ın Volos kenti limanına milyonlarca ölü balık vurdu.
Ölü balıklar nedeniyle kokunun dayanılmaz hale geldiği kentte turizm büyük darbe aldı.