Jacinda Ardern için Nobel kampanyası
ntv.com.tr
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'e, Nobel Barış Ödülü verilmesi için kampanya başlatıldı.
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“Nobel Barış Ödülü, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’ verilsin” kampanyası başlatıldı.
Ardern’e, ülkesinde yaşanan ve Müslümanları hedef alan cami saldırısının ardından sergilediği birleştirici tavrı nedeniyle Nobel Barış Ödülü verilmesi isteniyor.
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Birden fazla intemet sitesinde başlatılan kampanyalara kısa sürede binlerce imza toplandığı belirtilirken, bu siteleriden biri de Change.org
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İnternet sitesinde, “Cami saldırısı sonrası barış ve diyalog çabalarından dolayı Jacinda Ardern’in 2020 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi” talep edildi.
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Yaklaşık 20 bin kişinin imzaladığı kampanyada, “Onun dünyada kalıcı barışı sağlamave terörizmin canlanmasıı engelleme hedefleri tanınmalı ve takdir edilmeli” denildi.
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5Bu yılki Nobel Barış Ödülü’nün adaylık süreci tamamlandığı için Ardern’in 2020’de listeye eklenmesi bekleniyor.