Japon bilim insanları 24 bin kişiyi inceledi: Tansiyon ve diyabeti ortadan kaldırıyor

YÜRÜYÜŞ HIZINI ARTIRMAK İÇİN İPUÇLARI

İvme kazanmak için dik durun, rahat bir duruş sergileyin ve kollarınızı sallayın.



Dakikada yaklaşık 100 adımlık hızlı bir hız hedefleyin veya bir sohbeti sürdürebilecek kadar hızlı yürüyün ancak yine de biraz nefessiz kalın.