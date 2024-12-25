Japon bilim insanları 24 bin kişiyi inceledi: Tansiyon ve diyabeti ortadan kaldırıyor

Daha hızlı yürümek sadece formda kalmakla ilgili değildir; sağlığınızı korumakla ilgilidir. Bu çalışma, obeziteye sahip kişiler arasında bile (genellikle metabolik hastalıklar için daha yüksek risk taşıyan bir grup) hızlı yürüyenlerin diyabet ve hipertansiyon geliştirme olasılıklarını önemli ölçüde azaltabileceğini gösteriyor. Peki, yürüme hızı sağlığı nasıl etkiler?

Japon bilim insanları 24 bin kişiyi inceledi: Tansiyon ve diyabeti ortadan kaldırıyor - 1

Yürümek sıklıkla formda kalmanın basit ve etkili bir yolu olarak kabul edilir, ancak yürüyüş hızınızın sağlığınızı etkileyebileceğini fark ettiniz mi? Scientific Reports'ta yayınlanan yakın tarihli bir çalışma, daha hızlı yürümenin özellikle obez kişilerde diyabet ve hipertansiyon riskini azaltabileceğini göstermektedir.

DÜNYA HABERLERİ

Japon bilim insanları 24 bin kişiyi inceledi: Tansiyon ve diyabeti ortadan kaldırıyor - 2

ÇALIŞMANIN ORTAYA KOYDUKLARI

Bu geniş ölçekli çalışma, Japonya'daki 24.000'den fazla yetişkinin sağlık kontrolü verilerini analiz etti.

Japon bilim insanları 24 bin kişiyi inceledi: Tansiyon ve diyabeti ortadan kaldırıyor - 3

Araştırmacılar, obez olarak sınıflandırılan katılımcılar arasında diyabet, hipertansiyon ve dislipidemi (anormal kolesterol seviyeleri) gibi metabolik hastalıklarla yürüme hızı arasındaki bağlantıyı inceledi.

Japon bilim insanları 24 bin kişiyi inceledi: Tansiyon ve diyabeti ortadan kaldırıyor - 4

Önemli gözlemler şunları içeriyordu:

Diyabet riskinin azalması: Yavaş yürüyenlere kıyasla, daha hızlı yürüyen katılımcıların diyabet geliştirme olasılığı %30 daha düşüktü.

Hipertansiyon riskinin azalması: Hızlı yürüyenlerin yüksek tansiyon yaşama olasılığı %6 daha azdı.

Japon bilim insanları 24 bin kişiyi inceledi: Tansiyon ve diyabeti ortadan kaldırıyor - 5

Kolesterolün iyileşmesi: Hızlı yürüyenlerde dislipidemi geliştirme şanslarında mütevazı bir azalma vardı.

Bu bulgular, yürüme hızının genel sağlığı, özellikle obezite nedeniyle zaten risk altında olan bireylerde nasıl olumlu etkileyebileceğini vurgulamaktadır.

Japon bilim insanları 24 bin kişiyi inceledi: Tansiyon ve diyabeti ortadan kaldırıyor - 6

YÜRÜME HIZI SAĞLIĞI NASIL ETKİLER?

Daha hızlı yürümek, bir yere hızlıca ulaşmanın bir yolundan daha fazlasıdır; vücudunuza birçok şekilde doğrudan fayda sağlar:

  • Daha hızlı yürümek, aerobik kapasiteyi artırır, bu da kalbinizin ve akciğerlerinizin verimliliğini artırır.
  • Bu, kan şekeri seviyelerini düzenleyerek diyabet riskini azaltır.
  • Hızlı yürümek, kardiyovasküler sağlığı iyileştirir ve kan basıncını düşürür.
  • Daha hızlı yürümek, metabolik bozukluklar geliştirme şansını azaltabilecek iltihap göstergelerini azaltır.
Japon bilim insanları 24 bin kişiyi inceledi: Tansiyon ve diyabeti ortadan kaldırıyor - 7

YÜRÜYÜŞ HIZINI ARTIRMAK İÇİN İPUÇLARI

İvme kazanmak için dik durun, rahat bir duruş sergileyin ve kollarınızı sallayın.

Dakikada yaklaşık 100 adımlık hızlı bir hız hedefleyin veya bir sohbeti sürdürebilecek kadar hızlı yürüyün ancak yine de biraz nefessiz kalın.

Japon bilim insanları 24 bin kişiyi inceledi: Tansiyon ve diyabeti ortadan kaldırıyor - 8

Dayanıklılığınızı artırmak için hızlı ve normal hızınızda yürüme arasında geçiş yapın.

Hızınızı bir fitness takipçisiyle takip edin ve zamanla daha hızlı olmaya çalışın.

Japon bilim insanları 24 bin kişiyi inceledi: Tansiyon ve diyabeti ortadan kaldırıyor - 9

YÜRÜME HIZI VE GÜNLÜK ADIMLAR

Bu çalışma daha hızlı yürümenin faydalarını vurgularken, her gün attığınız adım sayısı sağlık risklerini azaltmak için eşit derecede önemlidir.

Japon bilim insanları 24 bin kişiyi inceledi: Tansiyon ve diyabeti ortadan kaldırıyor - 10

Diğer çalışmalar, hızdan bağımsız olarak adım sayınızı artırmanın kan basıncını düşürebileceğini ve genel zindeliği artırabileceğini göstermektedir. Daha fazla adımı hızlı bir tempoyla birleştirmek en iyi sonuçları üretir.

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