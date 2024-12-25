Japon bilim insanları 24 bin kişiyi inceledi: Tansiyon ve diyabeti ortadan kaldırıyor
Daha hızlı yürümek sadece formda kalmakla ilgili değildir; sağlığınızı korumakla ilgilidir. Bu çalışma, obeziteye sahip kişiler arasında bile (genellikle metabolik hastalıklar için daha yüksek risk taşıyan bir grup) hızlı yürüyenlerin diyabet ve hipertansiyon geliştirme olasılıklarını önemli ölçüde azaltabileceğini gösteriyor. Peki, yürüme hızı sağlığı nasıl etkiler?
Yürümek sıklıkla formda kalmanın basit ve etkili bir yolu olarak kabul edilir, ancak yürüyüş hızınızın sağlığınızı etkileyebileceğini fark ettiniz mi? Scientific Reports'ta yayınlanan yakın tarihli bir çalışma, daha hızlı yürümenin özellikle obez kişilerde diyabet ve hipertansiyon riskini azaltabileceğini göstermektedir.