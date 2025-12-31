Japon kadın milletvekilleri isyan etti: "Mecliste tuvalet sırası beklemek istemiyoruz"

Eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'a olan hayranlığıyla bilinen 64 yaşındaki Başbakan Takaiçi, göreve gelmeden önce kabinesinde "İskandinav" düzeyinde bir cinsiyet dengesi istediğini söylemişti.

Ancak Takaiçi, 19 kişilik kabinesine kendisi dışında sadece iki kadın bakan atadı.

Kendi menopoz tecrübesi hakkında açıkça konuşan Takaiçi, kadınların sağlık sorunları konusundaki farkındalığı artırmayı umduğunu belirtse de sosyal konularda muhafazakar bir figür.

Takaiçi, evli çiftlerin aynı soyadını kullanmasını zorunlu kılan 19. yüzyıldan kalma yasanın değiştirilmesine karşı çıkıyor ve imparatorluk ailesinde verasetin sadece erkekler üzerinden devam etmesini savunuyor.

Milletvekili Komiyama, kadın tuvaletlerine yönelik artan talebin Japonya için bir ilerleme işareti olarak görülebileceğini ancak aynı zamanda ülkenin toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamadaki başarısızlığını yansıttığını ifade etti.

Partisinin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Komiyama, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu durum bir bakıma kadın milletvekili sayısının nasıl arttığını simgeliyor" diyerek hayatın diğer alanlarında da daha fazla eşitlik umduğunu dile getirdi.