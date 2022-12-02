Japon taraftarlar çöp poşetleriyle sembol oldular

Katar'da devam eden Dünya Kupası'nda, Japon taraftarlar alışılmışın dışında görüntülere imza atıyor. Taraftarlar, ülke milli takımlarının İspanya'yı yenerek bir üst tura çıktığı maç sonrası, oturdukları tribünü temizledi.

Japon taraftarlar çöp poşetleriyle sembol oldular - 1

Maç bitiyor, tribünde temizlik başlıyor. Ama temizliği yapan görevliler değil, taraftarın kendisi.

Japon taraftarlar çöp poşetleriyle sembol oldular - 2

Japonya sadece Dünya Kupası performansıyla değil, taraftarlarının titizliğiyle de hafızlara kazındı.

Japon taraftarlar çöp poşetleriyle sembol oldular - 3

Japon taraftarların ellerinde mavi çöp poşetleri, turnuvanın sembollerinden biri haline geldi.

Japon taraftarlar çöp poşetleriyle sembol oldular - 4

Taraftarlar, takımlarının İspanya'yı 2-1 yendiği karşılaşma sonrasında kolları sıvadı ve maçın oynandığı Khalif Uluslararası Stadyumu'nda oturdukları tribünü temizledi, çöpleri topladı.

Japon taraftarlar çöp poşetleriyle sembol oldular - 5

Stadyumdan, alışılmışın dışında kareler yansıdı.

Japon taraftarlar çöp poşetleriyle sembol oldular - 6

Bu örnek davranış, Japon taraflarlar için aslında yeni değil. 2018'deki Dünya Kupası'nda da tribünlerden benzer manzaralar yansımıştı.

Japon taraftarlar çöp poşetleriyle sembol oldular - 7
Japon taraftarlar çöp poşetleriyle sembol oldular - 8
Japon taraftarlar çöp poşetleriyle sembol oldular - 9
Japon taraftarlar çöp poşetleriyle sembol oldular - 10
Japon taraftarlar çöp poşetleriyle sembol oldular - 11
Japon taraftarlar çöp poşetleriyle sembol oldular - 12

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