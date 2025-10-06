Japonların bu tekniği koşmaktan faydalı: 3 dakika kuralı yağ yakıyor

BU TEKNİK HERKES İÇİN UYGUN MU?

Bu yürüyüş tekniğinin basit yaklaşımı onu kesinlikle öne çıkarıyor. Ancak, Japon yürüyüş tekniğini içeren çok fazla çalışma yok. Bu yöntemi deneyip denememeniz, kişisel sağlık durumunuza bağlıdır. Interval yürüyüş, koşu veya koşuya kıyasla düşük etkili olduğundan, genellikle yeni başlayanlar, yaşlı yetişkinler ve hareketsiz bir yaşam tarzına sahip kişiler için güvenlidir. Buna karşılık, kalp rahatsızlığı, kontrolsüz yüksek tansiyon, eklem sorunları veya diğer tıbbi sorunları olan kişiler, başlamadan önce bir sağlık uzmanına danışmalıdır.