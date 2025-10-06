Japonların bu tekniği koşmaktan faydalı: 3 dakika kuralı yağ yakıyor

Japon araştırmacılar, koşudan daha fazla yağ yakma potansiyeline sahip bir "Aralıklı Yürüyüş Antrenmanı" yöntemi geliştirdiler. Bu teknik, 30 dakika boyunca üç dakikalık tempolu yürüyüş ile üç dakikalık yavaş yürüyüşün dönüşümlü olarak uygulanmasını içeriyor.

İnanması zor gelebilir, ancak "Japon usulü" yapıldığında yürüyüş, koşudan daha fazla yağ yakabilir.

Japonya'daki Shinshu Üniversitesi'ndeki profesörler tarafından geliştirilen "Aralıklı Yürüyüş Antrenmanı" adı verilen bu yeni fitness trendi, fitness tutkunları arasında yeni bir favori haline geldi.

JAPON YÜRÜYÜŞ TEKNİĞİ NEDİR?

Aralıklı yürüyüş, günlük yürüyüş yerine, tempolu yürüyüş ve yavaş tempolu yürüyüşün dönüşümlü olarak birleştirildiği bilimsel olarak tasarlanmış bir egzersiz yöntemidir. Teknik basit bir ritmi takip eder:

3 dakika tempolu yürüyüş/ 3 dakika yavaş yürüyüş/ Döngüyü 30 dakika boyunca tekrarlama

Bu yöntemi geliştiren profesörlerden Dr. Hiroshi Nore, bu tekniğin, özellikle hareketsiz yaşam tarzına sahip kişiler ve yaşlı yetişkinler için yürüyüşü yağ yakımı ve kardiyovasküler sağlık açısından daha faydalı hale getirmek üzere tasarlandığını söylüyor.

Bu tekniği özel kılan şey, hızlı ve yavaş tempo arasında geçiş yapmaktır. Bu teknik, aerobik ve anaerobik sistemleri harekete geçirir, egzersiz sonrası aşırı oksijen tüketimini tetikler ve mitokondriyal aktiviteyi uyarır.

Hızlı intervaller kalp atış hızınızı yükseltir ve yağ yakar, yavaş faz ise toparlanmayı sağlarken metabolizmayı yüksek tutar.

Artçı yanma etkisi, vücudunuzun yürüyüşten sonra saatlerce kalori yakmaya devam ettiği anlamına gelir.

Aktif mitokondri, enerji üretimini, dayanıklılığı ve yağ metabolizmasını iyileştirir. Bu tekniği koşudan daha iyi yapan nedir?

Shinshu Üniversitesi'nde yürütülen bir çalışma, beş ay boyunca interval yürüyüş yapan katılımcıların 3-5 kg ​​yağ kaybettiğini, sabit bir tempoda yürüyenlerin ise çok daha az değişim gördüğünü ortaya koydu.

Başka bir çalışma ise, yaşlılar için 10 yıl boyunca interval yürüyüş tekniğinin yaşa bağlı fitness komplikasyonlarına karşı koruma sağladığını buldu.

BU TEKNİK HERKES İÇİN UYGUN MU?

Bu yürüyüş tekniğinin basit yaklaşımı onu kesinlikle öne çıkarıyor. Ancak, Japon yürüyüş tekniğini içeren çok fazla çalışma yok. Bu yöntemi deneyip denememeniz, kişisel sağlık durumunuza bağlıdır. Interval yürüyüş, koşu veya koşuya kıyasla düşük etkili olduğundan, genellikle yeni başlayanlar, yaşlı yetişkinler ve hareketsiz bir yaşam tarzına sahip kişiler için güvenlidir. Buna karşılık, kalp rahatsızlığı, kontrolsüz yüksek tansiyon, eklem sorunları veya diğer tıbbi sorunları olan kişiler, başlamadan önce bir sağlık uzmanına danışmalıdır.

