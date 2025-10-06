Japonların bu tekniği koşmaktan faydalı: 3 dakika kuralı yağ yakıyor
Japon araştırmacılar, koşudan daha fazla yağ yakma potansiyeline sahip bir "Aralıklı Yürüyüş Antrenmanı" yöntemi geliştirdiler. Bu teknik, 30 dakika boyunca üç dakikalık tempolu yürüyüş ile üç dakikalık yavaş yürüyüşün dönüşümlü olarak uygulanmasını içeriyor.
İnanması zor gelebilir, ancak "Japon usulü" yapıldığında yürüyüş, koşudan daha fazla yağ yakabilir.
Japonya'daki Shinshu Üniversitesi'ndeki profesörler tarafından geliştirilen "Aralıklı Yürüyüş Antrenmanı" adı verilen bu yeni fitness trendi, fitness tutkunları arasında yeni bir favori haline geldi.