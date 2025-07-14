Japonların uzun yaşam formülü: Genç kalmak için 30 dakika kuralı
Japonya’dan dünyaya yayılan bir yürüyüş tekniği, hem kalp sağlığını destekliyor hem de zamandan tasarruf sağlıyor.
Bilimsel veriler, “interval yürüyüş antrenmanı”nın fiziksel ve zihinsel refahı artırdığını ortaya koyuyor.
Japonya'da geliştirilen ve “Japon yürüyüşü” olarak da bilinen interval yürüyüş antrenmanı , giderek daha fazla insanın dikkatini çekiyor. Bu egzersiz yöntemi, üç dakika hızlı yürüyüş ve ardından üç dakika yavaş tempo ile yapılan dönüşümlü bir yürüyüş rutinine dayanıyor. Haftada en az dört gün, günde toplam 30 dakika uygulandığında, sağlık üzerinde çarpıcı etkiler yaratabiliyor.