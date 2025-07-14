Japonların uzun yaşam formülü: Genç kalmak için 30 dakika kuralı

Japonya’dan dünyaya yayılan bir yürüyüş tekniği, hem kalp sağlığını destekliyor hem de zamandan tasarruf sağlıyor.

Japonların uzun yaşam formülü: Genç kalmak için 30 dakika kuralı - 1

Bilimsel veriler, “interval yürüyüş antrenmanı”nın fiziksel ve zihinsel refahı artırdığını ortaya koyuyor.

Japonya'da geliştirilen ve “Japon yürüyüşü” olarak da bilinen interval yürüyüş antrenmanı , giderek daha fazla insanın dikkatini çekiyor. Bu egzersiz yöntemi, üç dakika hızlı yürüyüş ve ardından üç dakika yavaş tempo ile yapılan dönüşümlü bir yürüyüş rutinine dayanıyor. Haftada en az dört gün, günde toplam 30 dakika uygulandığında, sağlık üzerinde çarpıcı etkiler yaratabiliyor.


DÜNYA HABERLERİ

Japonların uzun yaşam formülü: Genç kalmak için 30 dakika kuralı - 2

Yaklaşık 20 yıl önce Japon bilim insanı Prof. Dr. Hiroshi Nose ve ekibi tarafından geliştirilen bu teknik, ilk olarak yaşlı bireylerde denenmişti. Yapılan araştırmalar, interval yürüyüş antrenmanı uygulayan kişilerin yalnızca fiziksel kondisyonlarında değil, aynı zamanda kan basınçlarında da anlamlı iyileşmeler sağladığını gösterdi.

Shinshu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Shizue Masuki, “Beş aylık interval yürüyüş antrenmanı uygulaması sonrası katılımcıların kan basıncında belirgin bir düşüş ve uyluk kaslarında gözle görülür bir güçlenme kaydedildi. Bu sonuçlar, orta tempolu sürekli yürüyüş yapan grupta görülmedi,” açıklamasında bulundu.


Japonların uzun yaşam formülü: Genç kalmak için 30 dakika kuralı - 3

İnterval yürüyüş antrenmanıüzerine yapılan yeni çalışmalar da bu bulguları destekliyor. 2023 yılında tip 2 diyabet hastalarıyla yapılan bir araştırma, tekniğin kolesterolü ve vücut kitle indeksini düşürdüğünü ortaya koydu. 2024 tarihli bir başka çalışma ise, 65 yaş üstü bireylerde esneklik ve kardiyovasküler dayanıklılığın arttığını gösterdi.


Japonların uzun yaşam formülü: Genç kalmak için 30 dakika kuralı - 4

Yürüyüş, uzmanlar tarafından kalp için “yararlı bir stres kaynağı” olarak tanımlanıyor. Interval yürüyüş antrenmanı, kalbin daha verimli çalışmasına katkıda bulunurken, istirahat halindeki kan basıncını da düşürüyor. Ayrıca açık havada yapılan bu egzersizler, kortizol seviyesini düşürerek uyku kalitesini, odaklanmayı ve ruh halini de olumlu yönde etkiliyor.

Masuki’ye göre, interval yürüyüşün sadece fiziksel değil, psikolojik etkileri de oldukça güçlü. Yapılan ek çalışmalar, tekniğin uyku kalitesini artırdığını, depresyon belirtilerini azalttığını ve bilişsel işlevleri geliştirdiğini ortaya koyuyor.

Japonların uzun yaşam formülü: Genç kalmak için 30 dakika kuralı - 5


Zaman yönetimi açısından da avantajlı olan bu yöntem, spor salonuna gitmeye vakti olmayanlar için etkili bir alternatif sunuyor. IWT, hem pratik hem de etkili bir yöntem olarak, sağlıklı bir yaşam için adım atmak isteyen herkese basit ama güçlü bir seçenek sunuyor.

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