Japonların uzun yaşam formülü: Genç kalmak için 30 dakika kuralı

Yürüyüş, uzmanlar tarafından kalp için “yararlı bir stres kaynağı” olarak tanımlanıyor. Interval yürüyüş antrenmanı, kalbin daha verimli çalışmasına katkıda bulunurken, istirahat halindeki kan basıncını da düşürüyor. Ayrıca açık havada yapılan bu egzersizler, kortizol seviyesini düşürerek uyku kalitesini, odaklanmayı ve ruh halini de olumlu yönde etkiliyor.



Masuki’ye göre, interval yürüyüşün sadece fiziksel değil, psikolojik etkileri de oldukça güçlü. Yapılan ek çalışmalar, tekniğin uyku kalitesini artırdığını, depresyon belirtilerini azalttığını ve bilişsel işlevleri geliştirdiğini ortaya koyuyor.



