Japonların uzun yaşam sırrı ortaya çıktı! Sofralarından eksik etmiyorlar: Kanser önleyici etkisi de var

Japonya'da fermente gıdalar, büyük bir öneme sahiptir. Miso, soya sosu, natto (fermente edilmiş soya fasulyesi) ve tempeh gibi gıdalar, Japon mutfağında yaygın olarak tüketilir. Bu fermente gıdalar, probiyotikler açısından zengindir ve bağırsak sağlığını iyileştirir.

Soya sosunun içerisinde bulunan ve "izoçavonoid" adı verilen fitoöstrojenlerin, meme kanseri riskini azalttığına dair bazı araştırmalar da mevcuttur.