Japonların uzun yaşam sırrı ortaya çıktı! Sofralarından eksik etmiyorlar: Kanser önleyici etkisi de var
Dünyada en uzun ömürlü ülkeler arasında yer alan Japonya, sağlıklarını daha çok temiz içerikli ürünlerle beslenmeye borçlu. Deniz ürünleri tüketimine ağırlık veren Japonlar, sofralarında işlenmiş gıdalara yer vermiyor ve porsiyon kontrolüne dikkat ediyor.
Her öğünde çeşitli besin gruplarını tüketmeye özen gösteren Japonlar, genellikle pirinç, balık, sebzeler, meyveler, soya ürünleri ve deniz yosunlarını tercih ederler.