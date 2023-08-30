Japonya Başbakanı, radyasyon endişelerini gidermek için deniz mahsulü yedi: Hüseyin Cahit Aral'ı hatırlattı
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun tahliyesine başlanmasıyla kamuoyunda artan endişeleri gidermek için öğle yemeğinde deniz mahsulü tüketti. Fumio'nun davranışı, Çernobil Nükleer Santrali'nin patlamasının ardından kamera karşısında çay içen Türkiye'nin eski sanayi bakanı Hüseyin Cahit Aral'ı hatırlattı.
Öğle yemeğinde Kişida ve bazı bakanlar, santral yakınlarındaki denizden gelen deniz ürünlerini tercih etti.