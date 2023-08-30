Japonya Başbakanı, radyasyon endişelerini gidermek için deniz mahsulü yedi: Hüseyin Cahit Aral'ı hatırlattı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun tahliyesine başlanmasıyla kamuoyunda artan endişeleri gidermek için öğle yemeğinde deniz mahsulü tüketti. Fumio'nun davranışı, Çernobil Nükleer Santrali'nin patlamasının ardından kamera karşısında çay içen Türkiye'nin eski sanayi bakanı Hüseyin Cahit Aral'ı hatırlattı.

Japonya Başbakanı, radyasyon endişelerini gidermek için deniz mahsulü yedi: Hüseyin Cahit Aral'ı hatırlattı - 1

Öğle yemeğinde Kişida ve bazı bakanlar, santral yakınlarındaki denizden gelen deniz ürünlerini tercih etti.

DÜNYA HABERLERİ

Japonya Başbakanı, radyasyon endişelerini gidermek için deniz mahsulü yedi: Hüseyin Cahit Aral'ı hatırlattı - 2

Yemeğin, tahliye edilen suyun insan sağlığı üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri ve ülkedeki deniz ürünlerinin itibarının zedelenmesi yönündeki endişeleri gidermeyi amaçladığı bildirildi.

Japonya Başbakanı, radyasyon endişelerini gidermek için deniz mahsulü yedi: Hüseyin Cahit Aral'ı hatırlattı - 3

Ekonomi, Ticaret ve Endüstri Bakanı Nişimura Yasutoşi, Kişida'nın Fukuşima'da hasat edilen pirincin yanı sıra levrek, dil balığı ve ahtapottan oluşan "saşimi" yediğini söyledi.

Japonya Başbakanı, radyasyon endişelerini gidermek için deniz mahsulü yedi: Hüseyin Cahit Aral'ı hatırlattı - 4

Nişimura, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, santral yakınlarındaki denizden gelen deniz ürünlerinin güvenliği konusunda "hem yurt içi hem de dışındaki insanların bilgilendirmesi" gerektiğini ifade etti.

Japonya Başbakanı, radyasyon endişelerini gidermek için deniz mahsulü yedi: Hüseyin Cahit Aral'ı hatırlattı - 5

AKILLARA HÜSEYİN CAHİT ARAL'I GETİRDİ

Öte yandan Japonya Başbakanı'nın hareketi,  13 Aralık 1983 ile 21 Aralık 1987 tarihleri arasında sanayi bakanı olarak görev yapan Hüseyin Cahit Aral'ı getirdi. Çernobil'deki nükleer santral patlamasından sonra radyasyondan başta Karadeniz'deki çay ve fındık etkilenmişti. 

Japonya Başbakanı, radyasyon endişelerini gidermek için deniz mahsulü yedi: Hüseyin Cahit Aral'ı hatırlattı - 6

Bakan Aral, bu dönemde halka "içiniz rahat olsun" mesajı vermek için kamera önünde çay içmişti. Aral, 1 Kasım 2011 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 

Japonya Başbakanı, radyasyon endişelerini gidermek için deniz mahsulü yedi: Hüseyin Cahit Aral'ı hatırlattı - 7

FUKUŞİMA'NIN ATIK SU BOŞALTMA SÜRECİ

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki 4 nükleer reaktörden 3'ünde hasara yol açmış, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.

Japonya Başbakanı, radyasyon endişelerini gidermek için deniz mahsulü yedi: Hüseyin Cahit Aral'ı hatırlattı - 8

Tesis bünyesindeki 1 ve 3 numaralı reaktörlerde oluşan çekirdek erimesi sonrası, reaktörlerin soğutulması için içlerine su basılmaya başlandı. İşlem gören ve radyoaktif özellik kazanan atık su zamanla birikti.

Japonya Başbakanı, radyasyon endişelerini gidermek için deniz mahsulü yedi: Hüseyin Cahit Aral'ı hatırlattı - 9

Haziran 2020'de Balıkçılar Kooperatifleri Ulusal Federasyonu (JF Zengyoren), atık suyun okyanusa boşaltılmasına karşı çıkan özel deklarasyonu oy birliğiyle kabul etmiş, dönemin Başbakanı Suga Yoşihide de nükleer atık suyun okyanusa boşaltılmasını kapsayan planı 13 Nisan 2021'de duyurmuştu.

Japonya Başbakanı, radyasyon endişelerini gidermek için deniz mahsulü yedi: Hüseyin Cahit Aral'ı hatırlattı - 10

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Temmuz 2023'te Japonya'nın biriken atık suyun denize tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti. Japonya, 24 Ağustos'ta Fukuşima'daki atık suyun tahliyesini başlatmıştı.

Japonya Başbakanı, radyasyon endişelerini gidermek için deniz mahsulü yedi: Hüseyin Cahit Aral'ı hatırlattı - 11

Plan, bölgede yaşayan balıkçıların ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra başta Çin olmak üzere komşu ülkelerin tepkisine sebep olurken, Çin, Japonya'dan gelecek deniz ürünlerine ithalat yasağı getirmişti.

Japonya Başbakanı, radyasyon endişelerini gidermek için deniz mahsulü yedi: Hüseyin Cahit Aral'ı hatırlattı - 12
Japonya Başbakanı, radyasyon endişelerini gidermek için deniz mahsulü yedi: Hüseyin Cahit Aral'ı hatırlattı - 13
Japonya Başbakanı, radyasyon endişelerini gidermek için deniz mahsulü yedi: Hüseyin Cahit Aral'ı hatırlattı - 14
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