Japonya olimpik köyü Covid-19 hastanesine çeviriyor

Japonya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 104, vaka sayısı ise 4 bin 570'e yükseldi. Japonya'da corona virüs bağlantılı vaka sayısının yükselmeye başlaması sonra 2020 Tokyo Olimpiyatları için inşa edilen Sporcular Köyü'nün Covid-19 hastaları için geçici hastaneye dönüştürülmesi planlanıyor.

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ntv.com.tr 07.04.2020 - 12:58

Tokyo Valisi Yuriko Koike, Tokyo Körfezi'nde yer alan ve 11 bin olimpiyat atleti ile 4 bin 400 paraolimpik atlet için inşa edilen Sporcular Köyü'nün geçici olarak corona virüs hastaları için hastaneye dönüştürmeyi planladıklarını söyledi.

Covid-19 hastaları için hastaneye dönüştürülecek yerlerden birinin de Sporcular Köyü olabileceğini vurgulayan Tokyo Valisi Koike, "Ancak Sporcular Köyü henüz tamamlanmadı. Bugünden hazır olan yerler üzerinde konuştuğumuz gibi yarın ya da öbür gün hazır olabilecek yerlere de bakıyoruz" dedi.

Tokyo Valisi Koike, hükümetin bir oteli satın alarak hastaneye dönüştürmesinin de olasılıklar arasında bulunduğunu belirtti.

Tokyo Körfezi'nde 24 binadan oluşan 2020 Tokyo Olimpiyatları Sporcular Köyü, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle olimpiyat oyunlarının 16 ay ertelenmesi nedeniyle şu anda boş bulunuyor. Sporcular Köyü'nde son hazırlıklar yapılıyordu.

JAPONYA'DA COVID-19'DAN ÖLENLER 100'Ü GEÇTİ Jayonya Sağlık Bakanlığı da ülkedeki Covid-19 salgınına dair son bilgileri paylaştı. Salgında son 24 saatte 9 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı toplamda 104'e çıktı.

Başkent Tokyo'da bir gündeki vaka sayısı 143 olurken, ülkedeki toplam vaka sayısı 4 bin 570 olarak gerçekleşti.

Yerel idarelerdeki toplam vaka sayıları Tokyo metropolünde bin 33, Osaka'da 408, Kanagawa'da 265, Çiba'da 260, Aiçi'de 228, Hyogo'da 203.

Ulusal hükumette Covid-19 tedbirlerinden sorumlu kabine üyesi Nişimura Yasutoşi, başlıca kentlerdeki yükselen vaka sayılarının yakından takip edildiğini söyledi.

Nişimura, gerekli görüldüğü halde Japonya'da Başbakan Abe Şinzo hükümetinin olağanüstü hal ilan edilmesini gündeme getireceğini de dile getirdi.

TOKYO VALİSİ ACİL DURUM İLAN ÇAĞRISI YAPMIŞTI Japonya’nın başkenti Tokyo’nun Valisi Koike Yuriko, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı Japonya hükümetinden "acil durum ilan etmesini" istemişti.

Tokyo Valisi Koike, vakaların çift haneli rakamlarla yükseldiğini belirterek, başkentin büyük bir krizin eşiğinde olduğuna işaret etmişti.

Hükümete, muhtemel bir krize karşı "acil durum ilan etmesi" çağrısında bulunan Koike, "Eğer ülke bir hamle yaparsa, bu hamle halka kuvvetli bir mesaj gönderir. Bu hamle, hazırlanma aşamasındaki ekonomik paketle de birleşirse bu da Tokyo'ya büyük destek olur" ifadesini kullanmıştı.

Koike, acil durum ilan edilmesi halinde halka açık tesis ve faaliyetlerin askıya alınacağını ve halktan evlerinde kalmalarını isteyebileceğini söylemişti.

YIKANABİLİR VE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR MASKE Japonya Başbakanı Abe Şinzo de, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, ülke çapında her eve yıkanabilir ve geri dönüştürülebilir kumaş maske ulaştırılacağını açıklamıştı.

Japonya Başbakanı Abe, hükümetin Covid-19 ile mücadele için oluşturduğu görev gücü toplantısında konuşmuştu.

Başbakan Abe, diğer ülkelere kıyasla Japonya'daki vakaların artış hızının daha yavaş olduğuna dikkati çekmişti.

Bu yavaş artışa rağmen ülkenin bazı bölgelerindeki sağlık tesislerinin kapasitesinin zorlandığını belirten Abe, vakaların Japonya'nın başlıca kentlerinde yükseldiğini söylemişti.

Abe, halkın maske talebinin karşılanması için bu ay içerisinde ülke çapında her bir eve yıkanabilir ve geri dönüştürülebilir iki kumaş maskenin ulaştırılacağını dile getirmişti.

TOKYO OLİMPİYAT OYUNLARI ERTELENMİŞTİ 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılması planlanan ancak tüm dünyayı etkileyen 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılması planlanan ancak tüm dünyayı etkileyen corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihine ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları için inşa edilen Sporcular Köyü'nün Covid-19 hastaları için geçici olarak hastaneye dönüştürülebileceği açıklandı.