Japonya Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı'nda corona virüs (Corona virüste son durum)

JOHNSON'DAN 'KARANTİNA' TAVSİYESİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, halktan bar, kulüp, restoran ve tiyatro gibi mekanlara gitmekten kaçınmasını isterken, bu tür mekanları kapatma yönünde bir kararı almak için erken olduğunu belirtti.

Johnson, ülkenin yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalığına karşı aldığı tedbirleri bir adım ileri taşıyarak ateşi veya öksürüğü olan birinin yaşadığı hanedeki herkesin 14 gün kendisini karantinaya almasını tavsiye etti.