Japonya son yılların en şiddetli tayfununa hazırlanıyor
NTV Haber, ntv.com.tr
Japonya son yılların en şiddetlisi olması beklenen "Hagibis Tayfunu'na hazırlanıyor. Tayfun nedeniyle ülkede yapılacak Formula 1 yarışları da aynı güne alındı.
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1Başkent Tokyo'ya yaklaşan tayfunun rüzgar hızının saatte 250 kilometre'ye ulaştığı ifade ediliyor.
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2Bölgede yüzlerce uçuş iptal edildi.
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3Japonlar erzak almak için marketlerin yolunu tuttu.
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4Birçok bölgede evlerin camları ve çatıları da tayfuna karşı güçlendirildi.
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5Meteoroloji uzmanları, "Hagibis"in Tokyo'yu 1958'den beri etkileyen en güçlü tayfun olabileceğini söylüyor.
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6Japonya'da etkili olan 18 tayfun, büyük maddi hasara yol açmıştı.
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7Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde sıralama turları ile yarış aynı günde koşulacak. Karar yarın bölgeye ulaşması beklenen tayfun nedeniyle alındı.
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8Formula 1'de Japonya yarışı öncesi bugün antrenman turları yapıldı. Planlamaya göre, sıralama turları da yarın sabah koşulacaktı.
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9Ancak "Hagibis" tayfununun yarın Suzuka pistine ulaşması bekleniyor.
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10Formula 1 yönetimi bu nedenle sıralama turlarını, yarıştan 4 saat önceye çekti.
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11Buna göre sıralama turları pazar sabaha karşı 4'te yapılacak, yarış planlandığı gibi sabah saat 8.10'da başlayacak.
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12Japonya Grand Prix'si öncesi sürücüler klasmanında Mercedes pilotları, Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas ilk iki sırada, Ferrari'den Şarl Lökler ise 3. sırada yer alıyor.
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