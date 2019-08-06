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Japonya'da aşırı sıcaklar yaşamı olumsuz etkiliyor: 57 ölü

Anadolu Ajansı, AFP

Japonya'da geçen hafta 18 bin 347 kişi, güneş çarpması sebebiyle hastanelere başvurdu. Hastaneye başvuranlardan 57'si hayatını kaybetti.

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    Japon ulusal NHK televizyonunun haberine göre, yüksek sıcaklıkların sürdüğü ada ülkesinde, Yangın ve Afet İdare Ajansı (FDMA) ülke çapında sıcak çarpma vakalarının giderek arttığını açıkladı.
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    Ajansa göre, 29 Temmuz-4 Ağustos'ta 18 bin 347 kişi, güneş çarpması nedeniyle hastanelere gitti.
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    Hastaneye başvuranlardan 57'si hayatını kaybetti.
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    Doğu Asya ülkesi Japonya'nın geçen hafta birçok bölgesinde sıcaklık 35 dereceyi aşmıştı.
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