Japonya'da aşırı sıcaklar yaşamı olumsuz etkiliyor: 57 ölü
Anadolu Ajansı, AFP
Japonya'da geçen hafta 18 bin 347 kişi, güneş çarpması sebebiyle hastanelere başvurdu. Hastaneye başvuranlardan 57'si hayatını kaybetti.
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1Japon ulusal NHK televizyonunun haberine göre, yüksek sıcaklıkların sürdüğü ada ülkesinde, Yangın ve Afet İdare Ajansı (FDMA) ülke çapında sıcak çarpma vakalarının giderek arttığını açıkladı.
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2Ajansa göre, 29 Temmuz-4 Ağustos'ta 18 bin 347 kişi, güneş çarpması nedeniyle hastanelere gitti.
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3Hastaneye başvuranlardan 57'si hayatını kaybetti.
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4Doğu Asya ülkesi Japonya'nın geçen hafta birçok bölgesinde sıcaklık 35 dereceyi aşmıştı.
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