Japonya'da ateş böcekleri büyüleyici danslarında bu kez yalnızdı

ntv.com.tr - AFP 08.07.2020 - 15:55
Japonya'nın Nagano eyaletinde bulunan Tatsuno kasabasında bu zamanlarda güneşin batmasıyla binlerce ateş böceği parıldayarak büyüleyici bir görsel şölen sunuyor.
Ateş böceklerinin dansı yazlarında başlıyor ve aslında onların hayata vedasını simgeliyor.
Şehrin turizm sorumlusu Katsunori Funaki, AFP'ye yaptığı açıklamasında, "Paralamları erkek ve dişinin çiftleşmesinden kaynaklanıyor. Bu 10 günlük kısa süre içinde bir partner bulunuyor ve yumurtalarını doğaya bırakıyorlar" ifadelerini kullandı.
Eğer çevresel koşullar elverişliyse her yıl yaklaşık 30 bin ateş böceği Tenryu nehrinin etrafında 10 gün boyunca çiftleşmesi dansını gerçekleşiyor.