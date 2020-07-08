Japonya'da ateş böcekleri büyüleyici danslarında bu kez yalnızdı

DANSEDEREK HAYATA VEDA EDİYORLAR

Ateş böceklerinin dansı yazlarında başlıyor ve aslında onların hayata vedasını simgeliyor.

Şehrin turizm sorumlusu Katsunori Funaki, AFP'ye yaptığı açıklamasında, "Paralamları erkek ve dişinin çiftleşmesinden kaynaklanıyor. Bu 10 günlük kısa süre içinde bir partner bulunuyor ve yumurtalarını doğaya bırakıyorlar" ifadelerini kullandı.