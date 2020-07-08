Japonya'da ateş böcekleri büyüleyici danslarında bu kez yalnızdı

Her yıl Japonya'nın Tatsuno kasabasında düzenlenen geleneksel ateş böceği festivali bu yıl yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında iptal edildi..Ancak, bu durum binlerce ateş böceğini durduramadı. Ateş böcekleri büyüleyici danslarını bu kez yüz binlerce seyirci olmadan kendileri için sahneledi.

ntv.com.tr - AFP 08.07.2020 - 15:55

Japonya'da ateş böcekleri büyüleyici danslarında bu kez yalnızdı - 1

Japonya'nın  Nagano eyaletinde bulunan Tatsuno kasabasında bu zamanlarda güneşin batmasıyla binlerce ateş böceği parıldayarak büyüleyici bir görsel şölen sunuyor.  

Japonya'da ateş böcekleri büyüleyici danslarında bu kez yalnızdı - 2

FESTİVAL BU YIL İPTAL EDİLDİ

Bu yıl, Tatsuno Ateş Böceği festivali yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle iptal edilince yüz binlerce turist kasabaya gelemedi.
Japonya'da ateş böcekleri büyüleyici danslarında bu kez yalnızdı - 3
Ancak bu durum bölgedeki binlerce ateş böceğinin dansını gerçekleştirmesine engel değil.
Japonya'da ateş böcekleri büyüleyici danslarında bu kez yalnızdı - 4
Kasabada 10 gün boyunca devam edecek olan ateşböceklerinin etkileyici dans gösterisi, uzun bir süredir ilk kez yüz binlerce seyircinin heyecanlı bakışları olmaksızın gerçekleşmeye başladı.
Japonya'da ateş böcekleri büyüleyici danslarında bu kez yalnızdı - 5

DANSEDEREK HAYATA VEDA EDİYORLAR

Ateş böceklerinin dansı yazlarında başlıyor ve aslında onların hayata vedasını simgeliyor. 

Şehrin turizm sorumlusu Katsunori Funaki, AFP'ye yaptığı açıklamasında, "Paralamları erkek ve dişinin çiftleşmesinden kaynaklanıyor. Bu 10 günlük kısa süre içinde bir partner bulunuyor ve yumurtalarını doğaya bırakıyorlar" ifadelerini kullandı. 

Japonya'da ateş böcekleri büyüleyici danslarında bu kez yalnızdı - 6

Eğer çevresel koşullar elverişliyse her yıl yaklaşık 30 bin ateş böceği  Tenryu nehrinin etrafında 10 gün boyunca çiftleşmesi dansını gerçekleşiyor. 

Japonya'da ateş böcekleri büyüleyici danslarında bu kez yalnızdı - 7
Japonya'da ateş böcekleri büyüleyici danslarında bu kez yalnızdı - 8
Japonya'da ateş böcekleri büyüleyici danslarında bu kez yalnızdı - 9
Japonya'da ateş böcekleri büyüleyici danslarında bu kez yalnızdı - 10

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