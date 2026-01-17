Japonya'da ayılara karşı yeni uyarı işaretleri

Uzmanlara göre, bu yılki zayıf meşe palamudu hasadı, Japonya’daki artan ayı nüfusunu gıda arayışıyla kentlere yöneltti.

Ayrıca kırsal bölgelerin nüfus kaybetmesiyle, şehirlerle ayı yaşam alanları arasındaki sınırlar da bulanıklaştı. Araştırmacılar, bu durumun ayıların yaşam alanlarını genişletmelerini teşvik ettiğini söylüyor.

ASKERLER TUZAK TAŞIYOR

Japonya hükümeti, artan ayı saldırılarına karşı katı silah yasalarında değişikliğe giderek bu sene ilk kez çevik kuvvet polislerinin tüfek taşımasına izin verdi.

Japon Öz Savunma Kuvvetleri, kırsal bölgelere tuzak, avcı ve yakalanan ayıların taşınması gibi lojistik destek sağlıyor.