Japonya'da ayılara karşı yeni uyarı işaretleri
17.01.2026 14:08
İHA
Japonya Turizm Ajansı (JTA), yerli ve yabancı turistleri ülke genelinde artan ayı saldırılarından korumayı amaçlayan yeni uyarı işaretlerini tanıttı.
TURİSTLERİ KORUMAK AMAÇLANIYOR
Japonya’da rekor seviyeye ulaşan ayı saldırıları, Japonya Turizm Ajansı’nı (JTA) harekete geçirdi. JTA, yerli ve yabancı turistleri ayı karşılaşmaları ve ayı saldırılarından korumayı amaçlayan yeni uyarı işaretlerini tanıttı.
Tasarlanan uyarı işaretlerini internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak erişime açan JTA, "Ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla, ayı görülme ihtimali bulunan turistik noktalarda bu uyarı işaretlerinin kullanılmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.
YAKLAŞMAK VE ÇÖP ATMAK TEHLİKELİ
Japonların yanı sıra dil bilmeyen yabancı ziyaretçileri de anlaşılır görsellerle uyarmayı hedefleyen işaretlerde, ayıları beslemenin, ayılara yaklaşmanın ve çevreye çöp atmanın yol açabileceği risklere dikkat çekildi.
JAPONYA'NIN AYI SORUNU
Uzmanlara göre, bu yılki zayıf meşe palamudu hasadı, Japonya’daki artan ayı nüfusunu gıda arayışıyla kentlere yöneltti.
Ayrıca kırsal bölgelerin nüfus kaybetmesiyle, şehirlerle ayı yaşam alanları arasındaki sınırlar da bulanıklaştı. Araştırmacılar, bu durumun ayıların yaşam alanlarını genişletmelerini teşvik ettiğini söylüyor.
ASKERLER TUZAK TAŞIYOR
Japonya hükümeti, artan ayı saldırılarına karşı katı silah yasalarında değişikliğe giderek bu sene ilk kez çevik kuvvet polislerinin tüfek taşımasına izin verdi.
Japon Öz Savunma Kuvvetleri, kırsal bölgelere tuzak, avcı ve yakalanan ayıların taşınması gibi lojistik destek sağlıyor.