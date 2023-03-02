Japonya'da doğum sayısında tarihin en büyük düşüşü: Nüfus artışı için devlet kurumu açacak

Japonya'da on yılı aşkın bir süredir ölümlerin doğumları geride bırakması, dünyanın üçüncü büyük ekonomisinin liderleri için giderek büyüyen bir sorun teşkil ediyor.
Ülke, yaşlı nüfusun artması ve yaşlanan nüfusun talebi arttıkça emekli maaşlarını ve sağlık hizmetlerini finanse etmek için azalan işgücü ile karşı karşıya bulunuyor.
Japonya'nın nüfusu 1980'lerdeki ekonomik patlamadan bu yana sürekli azalıyor ve en son hükümet rakamlarına göre ülkenin nüfusu 2021 yılında 125,5 milyon oldu. Bununla birlikte, ülkenin 1,3 olan doğurganlık oranı, göç olmadığı takdirde istikrarlı bir nüfusu korumak için gereken 2,1 oranının çok altında bulunuyor.
Japonya, aynı zamanda dünyadaki en uzun yaşam sürelerinden birine sahip; hükümet verilerine göre 2020 yılında Japonya'da her bin 500 kişiden biri 100 yaşında veya daha yaşlıydı.
Bu endişe verici eğilimler Ocak ayında Başbakan Fumio Kishida'nın Japonya'nın "sosyal işlevlerini sürdürememenin eşiğinde" olduğu uyarısına yol açtı.
"Ulusumuzun ekonomisinin ve toplumunun sürdürülebilirliğini düşünürken, çocuk yetiştirme desteğini en önemli politikamız olarak görüyoruz" diyen Kishida, Japonya'nın düşük doğum oranı sorununun çözülmesi için "daha fazla bekleyemeyeceğini" de sözlerine ekledi.
Bu yılın Nisan ayında Japonya'da bu konuya odaklanacak yeni bir devlet kurumu kurulacak ve hükümet çocuklarla ilgili programlara yaptığı harcamaları iki katına çıkaracak. Ancak,uzmanlar, düşük doğum oranına neden olan diğer faktörler nedeniyle paranın tek başına bu çok yönlü sorunu çözemeyebileceğini düşünüyor.
Japonya'nın yüksek yaşam maliyeti, sınırlı alan ve şehirlerdeki çocuk bakım desteğinin eksikliği çocuk yetiştirmeyi zorlaştırıyor, bu da daha az çiftin çocuk sahibi olmak istemesi anlamına geliyor. Şehirli çiftler ayrıca, kendilerine destek sağlayabilecek diğer bölgelerdeki akrabalarından da genellikle uzakta yaşıyor.
Finans kuruluşu Jefferies'in araştırmasına göre, 2022 yılında Japonya çocuk yetiştirmek için dünyanın en pahalı yerlerinden biri oldu. Yine de ülke ekonomisi 1990'ların başından bu yana durakladı. Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'nın 2021 verilerine göre, 1995 yılında 6,59 milyon yen (50 bin 600 ABD doları) olan ortalama reel yıllık hane geliri 2020 yılında 5,64 milyon yene (43 bin 300 dolar) geriledi.
Evlilik ve aile kurmaya yönelik tutumlar da son yıllarda değişti, daha fazla çift pandemi sırasında her ikisini de erteledi ve gençler gelecek hakkında giderek daha karamsar hissediyor.
Bu arada Çin de 1960'lardan bu yana ilk kez 2022 yılında nüfusunun azalmasının ardından dünyanın en kalabalık ülkesi olma unvanını Hindistan'a kaptırmaya çok yaklaştı.