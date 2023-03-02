Japonya'da doğum sayısında tarihin en büyük düşüşü: Nüfus artışı için devlet kurumu açacak

ÇOCUK YETİŞTİRMEK İÇİN DÜNYANIN EN PAHALI ÜLKELERİNDEN BİRİ

Finans kuruluşu Jefferies'in araştırmasına göre, 2022 yılında Japonya çocuk yetiştirmek için dünyanın en pahalı yerlerinden biri oldu. Yine de ülke ekonomisi 1990'ların başından bu yana durakladı. Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'nın 2021 verilerine göre, 1995 yılında 6,59 milyon yen (50 bin 600 ABD doları) olan ortalama reel yıllık hane geliri 2020 yılında 5,64 milyon yene (43 bin 300 dolar) geriledi.