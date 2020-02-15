Japonya'da gemide karantinada bulunan ABD vatandaşları tahliye edilecek

Japonya'da, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 bin 700 kişi karantina da bulunuyor.

ABD Büyükelçiliğininden yapılan açıklamaya göre ise karantina altında bulunan ABD vatandaşlarını tahliye edecekler.

AFP'de yer alan habere göre, ABD büyükelçiliği, Washington'un karantinada tutulan Amerikalıları tahliye etmek için Japonya'ya bir uçak göndereceğini söyledi.

Wall Street Journal gazetesinde yer alan bilgiye göre ise ABD Dışişleri Bakanlığının gemideki 380 vatandaşını tahliye etmek için Japonya'ya iki uçak göndereceği belirtildi.