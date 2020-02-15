Japonya'da gemide karantinada bulunan ABD vatandaşları tahliye edilecek
ABD, Japonya Diamond Princess kruvaziyer gemisinde corona virüsü şüphesiyle karantinada bulunan vatandaşlarını tahliye edeceğini duyurdu. Gemide bulunan ABD vatandaşları daha önce pankart açarak Trump'a seslenmişti.
Japonya'da, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 bin 700 kişi karantina da bulunuyor.
ABD Büyükelçiliğininden yapılan açıklamaya göre ise karantina altında bulunan ABD vatandaşlarını tahliye edecekler.
AFP'de yer alan habere göre, ABD büyükelçiliği, Washington'un karantinada tutulan Amerikalıları tahliye etmek için Japonya'ya bir uçak göndereceğini söyledi.
Gemide karantinada bulunan ABD vatandaşları geçtiğimiz günlerce pankart açarak ABD Başkanı Donal Trump'a seslenmişlerdi.
Wall Street Journal gazetesinde yer alan bilgiye göre ise ABD Dışişleri Bakanlığının gemideki 380 vatandaşını tahliye etmek için Japonya'ya iki uçak göndereceği belirtildi.
Hong Konglu bir yolcunun gemiyi terk ettikten sonra corona virüs taşıdığının anlaşılması üzerine Japonya’da karantina altına alınan gemide 218 kişinin korona virüsü taşıdığı belirlenmiş, karantinanın ise 19 Şubat'ta sona ereceği açıklanmıştı.
Japonya Sağlık Bakanlığı, gemideki 11 yaşlı yolcunun virüs testinde negatif çıkmalarının ardından gemiden tahliye edildiğini duyurmuştu.
Söz konusu yolcuların karantina süresinin bitimini hükümetin tahsis ettiği tesiste bekleyeceği belirtilmişti.
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