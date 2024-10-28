Japonya'da halk örtülü ödenek skandalını cezalandırdı: İktidar koalisyonu koltuk kaybetti
Japonya'da dün yapılan seçimlerde Başbakan Şigeru İşiba'nın hükümet koalisyonunun, parlamentodaki çoğunluğu kaybetmesi ve hiçbir partinin çoğunluğu sağlayamaması, hükümetin nasıl kurulacağına dair belirsizlikleri artırdı. Örtülü ödenek skandalına kızan seçmenler, 1955'ten bu yana Japonya'yı neredeyse kesintisiz yöneten Liberal Demokrat Parti'yi cezalandırdı. (Haber: Derya Doğan)
Japonya Başbakanı Şigeru İşiba, erken seçim kumarının geri tepmesine ve iktidar partisinin son 15 yılın en kötü sonucunu almasına rağmen görevde kalmaya yemin etti.
67 yaşındaki İşiba, 1 Ekim'de göreve geldikten günler sonra seçim çağrısında bulundu.
En büyük seçim faktörünün, Liberal Demokrat Parti'li (LDP) figürlerin bağış etkinliklerinden para topladığını gösteren ve selefi Fumio Kişida'nın batmasına yardımcı olan örtülü ödenek skandalı olduğunu söyledi. “İnsanların şüphesi, güvensizliği ve öfkesini” gerekçe gösterdi.
Ancak örtülü ödenek skandalına kızan seçmenler, 1955'ten bu yana Japonya'yı neredeyse kesintisiz yöneten Liberal Demokrat Parti'yi (LDP) cezalandırdı.