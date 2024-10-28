Japonya'da halk örtülü ödenek skandalını cezalandırdı: İktidar koalisyonu koltuk kaybetti

Japonya'da dün yapılan seçimlerde Başbakan Şigeru İşiba'nın hükümet koalisyonunun, parlamentodaki çoğunluğu kaybetmesi ve hiçbir partinin çoğunluğu sağlayamaması, hükümetin nasıl kurulacağına dair belirsizlikleri artırdı. Örtülü ödenek skandalına kızan seçmenler, 1955'ten bu yana Japonya'yı neredeyse kesintisiz yöneten Liberal Demokrat Parti'yi cezalandırdı. (Haber: Derya Doğan)

Japonya'da halk örtülü ödenek skandalını cezalandırdı: İktidar koalisyonu koltuk kaybetti - 1

Japonya Başbakanı Şigeru İşiba, erken seçim kumarının geri tepmesine ve iktidar partisinin son 15 yılın en kötü sonucunu almasına rağmen görevde kalmaya yemin etti.

67 yaşındaki İşiba, 1 Ekim'de göreve geldikten günler sonra seçim çağrısında bulundu.

En büyük seçim faktörünün, Liberal Demokrat Parti'li (LDP) figürlerin bağış etkinliklerinden para topladığını gösteren ve selefi Fumio Kişida'nın batmasına yardımcı olan örtülü ödenek skandalı olduğunu söyledi. “İnsanların şüphesi, güvensizliği ve öfkesini” gerekçe gösterdi.

Ancak örtülü ödenek skandalına kızan seçmenler, 1955'ten bu yana Japonya'yı neredeyse kesintisiz yöneten Liberal Demokrat Parti'yi (LDP) cezalandırdı.

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Japonya'da halk örtülü ödenek skandalını cezalandırdı: İktidar koalisyonu koltuk kaybetti - 2

"PARA VE SİYASETTE REFORM YAPACAĞIM"

Tahminler LDP liderliğindeki koalisyonun iktidar çoğunluğunu kaybedeceğini gösterirken, Başbakan İşiba “siyasi bir boşluğa” izin vermeyeceğini söyledi. 

Bugün düzenlediği basın toplantısında kararlı bir tavırla konuşan İşiba, "Hem güvenlik alanında hem de iktisadi alanda çok zor durumlarla karşı karşıyayken bir an bile duraksamaya izin veremeyiz" diyerek başbakan olarak görevine devam etmekte kararlı olduğunu belirtti.

“Para ve siyaset konusunda köklü bir reform yapacağım” diyen ve seçmenlerin parti hakkında “ağır bir hüküm” verdiğini söyleyen İşiba,  “İnsanların hayatlarını koruyarak, Japonya'yı koruyarak görevimi yerine getirmek istiyorum" diye konuştu. 

Japonya'da halk örtülü ödenek skandalını cezalandırdı: İktidar koalisyonu koltuk kaybetti - 3

SANDALYE SAYISI DÜŞTÜ

İşiba'nın Liberal Demokrat Partisi ve küçük koalisyon ortağı Komeito'un parlamentonun alt kanadındaki sandalye sayısı, finansman skandalı ve hayat pahalılığı krizi nedeniyle 279'dan 215'e düştü.

Kabinedeki iki bakan ve Komeito lideri Keiichi İshii koltuklarını kaybetti.

Ana muhalefetteki Japonya Anayasal Demokrat Partisi (CDPJ) ise sandalye sayısını 98'den 148'e yükseltmesine rağmen çoğunluğu sağlamak için gereken 233 sandalyenin gerisinde kaldı.

Japonya'da halk örtülü ödenek skandalını cezalandırdı: İktidar koalisyonu koltuk kaybetti - 4

KÜÇÜK PARTİLER ETKİLİ OLABİLİR

Anayasaya göre partilerin hükümet kurması için 30 günlük bir süresi bulunurken, sadece bir ay önce başbakan olan İşiba'nın bu yenilgiden sonra görevde ne kadar kalabileceği belirsizliğini koruyor.

Küçük partiler de önemli kazanımlar elde etti ve bu partilerin müzakerelerdeki rolü belirleyici olabilir.

Japonya'da halk örtülü ödenek skandalını cezalandırdı: İktidar koalisyonu koltuk kaybetti - 5

YEN, ÜÇ AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Siyasi risk danışmanlık şirketi Japan Foresight'ın kurucusu Tobias Harris, "İşiba'nın yeni kurulacak hükümette başbakan olması pek mümkün görünmüyor fakat geçici olarak görevde kalabilir" dedi.

Ulusal yayın kuruluşu NHK ve diğer medya tarafından bildirilen sandık çıkış anketleri ve sonuçların LDP ve küçük koalisyon ortağı Komeito için 15 yılın en kötü sonucunu göstermesiyle Japon para birimi yen, dolar karşısında yüzde birin üzerinde değer kaybederek son üç ayın en düşük seviyesine geriledi.

Japonya'da halk örtülü ödenek skandalını cezalandırdı: İktidar koalisyonu koltuk kaybetti - 6
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