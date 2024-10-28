Japonya'da halk örtülü ödenek skandalını cezalandırdı: İktidar koalisyonu koltuk kaybetti

"PARA VE SİYASETTE REFORM YAPACAĞIM"

Tahminler LDP liderliğindeki koalisyonun iktidar çoğunluğunu kaybedeceğini gösterirken, Başbakan İşiba “siyasi bir boşluğa” izin vermeyeceğini söyledi.

Bugün düzenlediği basın toplantısında kararlı bir tavırla konuşan İşiba, "Hem güvenlik alanında hem de iktisadi alanda çok zor durumlarla karşı karşıyayken bir an bile duraksamaya izin veremeyiz" diyerek başbakan olarak görevine devam etmekte kararlı olduğunu belirtti.

“Para ve siyaset konusunda köklü bir reform yapacağım” diyen ve seçmenlerin parti hakkında “ağır bir hüküm” verdiğini söyleyen İşiba, “İnsanların hayatlarını koruyarak, Japonya'yı koruyarak görevimi yerine getirmek istiyorum" diye konuştu.