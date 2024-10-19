Japonya'da iktidar partisi alarmda! Başbakanlık Ofisi'ne molotoflu saldırı
Japonya'da iktidarda bulunan Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) genel merkezine molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Parti merkezine molotof kokteyli atan şüpheli, aracıyla Başbakanlık Ofisi yerleşkesine girmeye çalışırken polis tarafından yakalandı. Şüphelinin aracında çok sayıda kullanılmamış molotof kokteyli ve yanıcı madde bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
SİYASİ SALDIRI PANİĞİ
Japonya'da 27 Ekim’de yapılacak seçime günler kala siyasi saldırı paniği yaşandı.
Tokyo polisinden edinilen bilgilere göre yerel saatle 05.50 sıralarında aracıyla Tokyo’nun Chiyoda semtindeki LDP Genel Merkezine gelen 49 yaşındaki Atsunobu Usuda, bina girişine en az beş molotof kokteyli attı.