Japonya'da iktidar partisi alarmda! Başbakanlık Ofisi'ne molotoflu saldırı

Japonya'da iktidarda bulunan Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) genel merkezine molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Parti merkezine molotof kokteyli atan şüpheli, aracıyla Başbakanlık Ofisi yerleşkesine girmeye çalışırken polis tarafından yakalandı. Şüphelinin aracında çok sayıda kullanılmamış molotof kokteyli ve yanıcı madde bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Japonya'da iktidar partisi alarmda! Başbakanlık Ofisi'ne molotoflu saldırı - 1

SİYASİ SALDIRI PANİĞİ

Japonya'da 27 Ekim’de yapılacak seçime günler kala siyasi saldırı paniği yaşandı.

Tokyo polisinden edinilen bilgilere göre yerel saatle 05.50 sıralarında aracıyla Tokyo’nun Chiyoda semtindeki LDP Genel Merkezine gelen 49 yaşındaki Atsunobu Usuda, bina girişine en az beş molotof kokteyli attı. 

DÜNYA HABERLERİ

Japonya'da iktidar partisi alarmda! Başbakanlık Ofisi'ne molotoflu saldırı - 2

ARACINI BAŞBAKANLIK OFİSİ'NE SÜRDÜ

Molotof kokteylinin isabet ettiği bir polis aracında çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, şüpheli aracını yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunan Japonya Başbakanlık Ofisi’ne sürdü.

Başbakanlık Ofisi yerleşkesine girmeye çalışan şüpheli, aracıyla birlikte güvenlik bariyerlerine çarparak dururken, şüphelinin aracında çıkan küçük çaplı yangın polis ekipleri tarafından söndürüldü. 

Japonya'da iktidar partisi alarmda! Başbakanlık Ofisi'ne molotoflu saldırı - 3

ÇOK SAYIDA MOLOTOF KOKTEYLİ ÇIKTI

Çarpmanın ardından aracından inerek polislere sis bombasına benzer bir cisim fırlatmaya çalışan şüpheli, olay yerinde gözaltına alındı.

Polise direnmeyen şüphelinin, susma hakkını kullandığı belirtildi.

Şüphelinin aracında çok sayıda kullanılmamış molotof kokteyli ve yanıcı madde bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Japonya'da iktidar partisi alarmda! Başbakanlık Ofisi'ne molotoflu saldırı - 4

"DEMOKRASİ ŞİDDETE BOYUN EĞMEMELİDİR"

Seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Kagoshima eyaletinde saldırıya ilişkin değerlendirmede bulunan Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, “Demokrasi asla şiddete boyun eğmemelidir.” dedi.

Japonya'da iktidar partisi alarmda! Başbakanlık Ofisi'ne molotoflu saldırı - 5

Her türlü şiddeti önleyeceklerini ve halkın güvenliğinin korunmasını sağlayacaklarını vurgulayan Ishiba, “Demokrasimizin şiddete boyun eğmemesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Japonya'da iktidar partisi alarmda! Başbakanlık Ofisi'ne molotoflu saldırı - 6

LDP Genel Sekreteri Hiroshi Moriyama da saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, ülkenin seçim sürecinde olduğunu hatırlattı.

Japonya'da iktidar partisi alarmda! Başbakanlık Ofisi'ne molotoflu saldırı - 7

Henüz saldırının gerekçesini bilmemelerine rağmen demokrasinin şiddet yoluyla engellenmesine karşı olduklarını vurgulayan Moriyama, “Demokrasinin temeli olan seçimlerin yaklaştığı bir dönemde böyle bir şeyin yaşanması kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

Japonya'da iktidar partisi alarmda! Başbakanlık Ofisi'ne molotoflu saldırı - 8

“Şiddete boyun eğmeyerek seçim kampanyamızı planlandığı gibi sürdüreceğiz.” diyen Moriyama, seçim sürecinde güvenlik tedbirlerinin artırılacağını da sözlerine ekledi.

Japonya'da iktidar partisi alarmda! Başbakanlık Ofisi'ne molotoflu saldırı - 9
Japonya'da iktidar partisi alarmda! Başbakanlık Ofisi'ne molotoflu saldırı - 10
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