Japonya'da Jebi tayfunu 10 can aldı
NTV Haber
Japonya'nın batı kıyıyılarında etkili olan "Jebi tayfunu" nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. Bir milyondan fazla eve elektrik verilemiyor.
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1Japonya'da son 25 yılda görülen en şiddetli tayfun nedeniyle çok sayıda ev ve işyeri hasar gördü.
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2Osaka körfezi açıklarında bulunan Kansai havaalanının pisti ve terminal binasının zemin katı su altında kaldı.
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3Yüzlerce uçuş iptal edildi. Mahsur kalan 3 binden fazla yolcu botlar ve otobüslerle dışarı çıkarıldı. Bir miyondan fazla eve elektrik verilemiyor.
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4Tayfunda en az 10 kişi hayatını kaybetti,, 300'den fazla yaralı var.
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5Meteoroloji uzmanları tayfunun bu sabah itibariyle etkisini azalttığını bildirdi.
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