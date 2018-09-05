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Japonya'da Jebi tayfunu 10 can aldı

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Japonya'nın batı kıyıyılarında etkili olan "Jebi tayfunu" nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. Bir milyondan fazla eve elektrik verilemiyor.

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    Japonya'da son 25 yılda görülen en şiddetli tayfun nedeniyle çok sayıda ev ve işyeri hasar gördü.
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    Osaka körfezi açıklarında bulunan Kansai havaalanının pisti ve terminal binasının zemin katı su altında kaldı.
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    Yüzlerce uçuş iptal edildi. Mahsur kalan 3 binden fazla yolcu botlar ve otobüslerle dışarı çıkarıldı. Bir miyondan fazla eve elektrik verilemiyor.
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    Tayfunda en az 10 kişi hayatını kaybetti,, 300'den fazla yaralı var.
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    Meteoroloji uzmanları tayfunun bu sabah itibariyle etkisini azalttığını bildirdi.
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