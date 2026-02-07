Japonya'da kar 4 metreyi aştı. 45 kişi öldü, 500’den fazla yaralı var

Yoğun kar, Aomori ve Wakkanai başta olmak üzere birçok kentte yolları kapattı. Karla kaplanan güzergahlarda çok sayıda araç mahsur kaldı, toplu taşıma seferleri durduruldu.

Japonya Meteoroloji Ajansı, hafta sonu batı ve kuzey kıyı bölgelerinde kar yağışının daha da şiddetleneceği uyarısında bulundu. Yetkililer, kuzeyden batıya uzanan geniş bir hatta trafik aksamaları ve çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.