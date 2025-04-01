Japonya’da korkutan rapor: Mega depremde 298 bin kişi ölebilir
Japonya hükümetinin yayınladığı bir rapor, olası bir mega depremin yıkıcı etkisini ortaya koydu. Rapora göre Nankai Çukuru'nda meydana gelebilecek 9 büyüklüğündeki bir deprem, 298 bin kişinin ölümüne neden olabilir.
2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonrasında nükleer faciaya sahne olan Japonya’da hükümetin uzmanlara hazırlattığı bir rapor, yeni bir "mega depremin" daha büyük yıkıma yol açabileceğini ortaya koydu.
Japonya Kabine Ofisi tarafından yayınlanan raporda, Pasifik Okyanusu kıyısı boyunca uzanan Nankai Çukuru'nda büyüklüğü 9’u bulan bir depremin meydana gelebileceği hatırlatılarak, bunun yüksekliği 10 ila 30 metre arasında değişen tsunami dalgalarına yol açabileceği uyarısında bulunuldu.