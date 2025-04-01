Japonya’da korkutan rapor: Mega depremde 298 bin kişi ölebilir

Japonya hükümetinin yayınladığı bir rapor, olası bir mega depremin yıkıcı etkisini ortaya koydu. Rapora göre Nankai Çukuru'nda meydana gelebilecek 9 büyüklüğündeki bir deprem, 298 bin kişinin ölümüne neden olabilir.

Japonya’da korkutan rapor: Mega depremde 298 bin kişi ölebilir - 1

2011 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonrasında nükleer faciaya sahne olan Japonya’da hükümetin uzmanlara hazırlattığı bir rapor, yeni bir "mega depremin" daha büyük yıkıma yol açabileceğini ortaya koydu.

Japonya Kabine Ofisi tarafından yayınlanan raporda, Pasifik Okyanusu kıyısı boyunca uzanan Nankai Çukuru'nda büyüklüğü 9’u bulan bir depremin meydana gelebileceği hatırlatılarak, bunun yüksekliği 10 ila 30 metre arasında değişen tsunami dalgalarına yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

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Japonya’da korkutan rapor: Mega depremde 298 bin kişi ölebilir - 2

Depremin kışın ve gece saatlerinde meydana gelmesi halinde ölü sayısının 298 bini bulabileceği aktarılırken, ölümlerin çoğunun tsunami nedeniyle meydana geleceği vurgulandı.

Japonya’da korkutan rapor: Mega depremde 298 bin kişi ölebilir - 3

Böyle bir senaryonun iki milyonu aşkın binanın yıkılması ve ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 1’ine eşit bir milyon 230 bin kişinin tahliyesi ile sonuçlanabileceği, ayrıca iki trilyona yakın ekonomik zarar meydana gelebileceği kaydedildi.

Japonya’da korkutan rapor: Mega depremde 298 bin kişi ölebilir - 4

Dünya’nın en sismik ülkelerinden biri olan Japonya’nın Pasifik Okyanusu kıyılarında uzanan Nankai Çukuru'nda gelecek 30 yıl içinde 8 ila 9 büyüklüğünde bir deprem olma ihtimalinin yaklaşık yüzde 80 olduğu biliniyor. Böyle bir "mega depremin" büyük bir yıkıma yol açabileceğinden endişe edilirken, uzmanlar alınacak önlemlerin can ve mal kaybını azaltabileceğini belirtiyor.

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