Japonya’da korkutan rapor: Mega depremde 298 bin kişi ölebilir

Böyle bir senaryonun iki milyonu aşkın binanın yıkılması ve ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 1’ine eşit bir milyon 230 bin kişinin tahliyesi ile sonuçlanabileceği, ayrıca iki trilyona yakın ekonomik zarar meydana gelebileceği kaydedildi.