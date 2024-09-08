Japonya’da pirinç krizi: Raflar boş kaldı
Japonya'da doğal afetler ve turist akını pirinç krizine neden oldu. Yetersiz stoklar nedeniyle market rafları boş kaldı. Bazı marketler de müşteri başına sınırlama getirildi.
Pirincin temel gıda maddesi olarak tüketildiği Japonya’da gıda krizi baş gösterdi. Ülkeyi geçen ay vuran 7.1 büyüklüğündeki deprem ve Shanshan Tayfunu’nun ardından oluşan stok eğilimi, turist patlamasının getirdiği ek tüketim ve üretimin hava koşullarından olumsuz etkilenmesi sonucu ülkede pirinç bulmak zorlaştı. Birçok markette pirinç rafları boş kalırken, raflara “Arz eksikliği nedeniyle pirinç satışı yapılamamaktadır” uyarıları asıldı. Bazı marketler ise pirince müşteri başına satış sınırlaması getirdi.