Japonya’da pirinç krizi: Raflar boş kaldı

"MÜŞTERİYE YOK DİYORUZ"

Tokyo’nun en turistik bölgelerinden Ueno’daki bir Türk restoranında çalışan Yakup Baran, yaşanan pirinç kıtlığının gıda işletmelerini olumsuz etkilediğini söyledi. Pirinç bulmakta zorlandıklarını aktaran Baran, “Elinde stok olan yerler de 3-5 kilo veriyor. O da bize yetmiyor” dedi. Bu nedenle menülerindeki pilav içeren yemekleri hazırlamakta zorlandıklarını söyleyen Baran “Müşteriye ‘yok’ diyoruz” dedi. Pirincin Japonya’da en çok tüketilen gıda maddelerinden biri olduğuna dikkat çeken Yuka Ozawa ise, “Ben de pilav yemeyi çok seviyorum. Ancak bu aralar nereye gidersem gideyim pirinç bulmak zor. En kısa sürede sorunun çözülmesini umuyorum” ifadelerini kullandı.