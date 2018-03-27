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Japonya'da sakura şöleni

Reuters, AP, AFP

Japonya’da kiraz ağaçlarının çiçek açması, görsel bir şölen oluşturdu.

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    Başkenti Tokyo, sakura ağaçları nedeniyle yine masal şehre dönüştü.

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    Megura Nehri kıyısındaki sakura ağaçları, çiçeklerle bezendi.

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    Tokyolular, bu görsel şöleni görmek için nehrin kıyısına akın etti.

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    Kiraz çiçeklerinin bu hafta boyunca solmayacağı tahmin ediliyor.

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    Ülkenin sembollerinden olan sakura ağaclarının açmasını görmek için çok sayıda turist de her yıl bu mevsimde Japonya'ya gidiyor.

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