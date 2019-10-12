Japonya'da süper tayfun alarmı: 1 kişi hayatını kaybetti

Amerika'dan tatil için arkadaşlarıyla Japonya'ya gelen Jemmy Lee, "Japonya'ya henüz vardık. Tayfun ihtimalini duymuştuk, şimdi ne yapacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ashley Gilbert ise tayfun ihtimalini değerlendirerek Japonya'ya geldiklerini belirterek, "Çok fazla can sıkacak bir şey yok. Bunu bekliyorduk. Şu an en iyi çözüm yolunu bulmaya çalışıyoruz. Tabiattan gelen bir şey. Şimdilik yalnızca tren istasyonunda kalıp, oturup ne yapacağımızı düşüneceğiz" şeklinde konuştu.

Son bulan tren seferleri nedeniyle tren istasyonunda mahsur kalan Ryohe Kanazawa ise, "Tayfun nedeniyle otobüs ve tren seferleri bitti. Ben de hepsini kaçırdım. Şimdilik tren istasyonunda bekleyerek ne yapacağımı düşünüyorum" dedi.