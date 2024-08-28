Japonya’da tayfun alarmı: En az 192 uçuş iptal edildi

Japonya’yı vurması beklenen Shanshan Tayfunu gündelik hayatı felç etti. Tayfun nedeniyle en az 192 uçuş iptal edildi, bazı hızlı tren seferlerinin askıya alınacağı açıklandı. Tayfun endişesi, demiryolu ve karayolu ulaşımında da aksamalara neden oldu. Bununla birlikte 130 postanede gişe operasyonlarının geçici olarak askıya alındığı açıklandı.

Japonya’da tayfun alarmı: En az 192 uçuş iptal edildi - 1

Japonya'nın Kagoshima ve Miyazaki eyaletleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde bu akşam itibariyle etkili olması beklenen Shanshan Tayfunu hayatı olumsuz etkiledi.

DÜNYA HABERLERİ

Japonya’da tayfun alarmı: En az 192 uçuş iptal edildi - 2

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Havayolu firmalarından edinilen bilgilere göre, çoğu Kagoshima, Fukuoka ve Miyazaki eyaletlerinde gerçekleşmesi beklenen en az 192 uçuş tedbir amacıyla iptal edilirken, iptal edilen seferlerden yaklaşık 9 bin 300 yolcunun etkilendiği açıklandı.

İlerleyen saatlerde daha fazla uçuşun iptal edilebileceği konusunda uyaran yetkililer, yolcuları firmaların güncel uçuş bilgilerini takip etmeye çağırdı.

Japonya’da tayfun alarmı: En az 192 uçuş iptal edildi - 3

TREN SEFERLERİ ASKIYA ALINDI

Shanshan Tayfunu endişesi, demiryolu ve karayolu ulaşımında da aksamalara neden oldu.

Kyushu Hızlı Tren Hattı üzerinde yer alan istasyonlar arasındaki seferlerin bu akşam 20.00 itibariyle askıya alınacağı açıklanırken, diğer hızlı tren hatlarında da sefer iptalleri ve gecikmeler yaşanabileceği bildirildi.

Japonya’da tayfun alarmı: En az 192 uçuş iptal edildi - 4

POSTANELER HİZMET VEREMİYOR

Kagoshima ve Miyazaki eyaletlerinde bulunan 130 postanede gişe operasyonları geçici olarak askıya alındı ve özel kargo firmaları teslimatlarda gecikmeler yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Japonya’da tayfun alarmı: En az 192 uçuş iptal edildi - 5

TAYFUN İLERLİYOR

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise, Shanshan Tayfunu'nun bugün öğle saatleri itibariyle Kagoshima eyaletinde bulunan Yakushima adası açıklarından kuzey-kuzeybatı yönüne doğru hareket ettiğini duyurdu.

Tayfunun Kyushu adasından karaya çıkabileceğini açıklayan yetkililer, şiddetli rüzgarlar, sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olma çağrısı yaptı.

Japonya’da tayfun alarmı: En az 192 uçuş iptal edildi - 6

YETKİLİLERDEN UYARI

Tayfunun Kyushu adasından karaya çıkabileceğini açıklayan yetkililer, şiddetli rüzgarlar, sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olma çağrısı yaptı.

Japonya’da tayfun alarmı: En az 192 uçuş iptal edildi - 7
Japonya’da tayfun alarmı: En az 192 uçuş iptal edildi - 8
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