Japonya’da tayfun alarmı: En az 192 uçuş iptal edildi
Japonya’yı vurması beklenen Shanshan Tayfunu gündelik hayatı felç etti. Tayfun nedeniyle en az 192 uçuş iptal edildi, bazı hızlı tren seferlerinin askıya alınacağı açıklandı. Tayfun endişesi, demiryolu ve karayolu ulaşımında da aksamalara neden oldu. Bununla birlikte 130 postanede gişe operasyonlarının geçici olarak askıya alındığı açıklandı.
Japonya'nın Kagoshima ve Miyazaki eyaletleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde bu akşam itibariyle etkili olması beklenen Shanshan Tayfunu hayatı olumsuz etkiledi.