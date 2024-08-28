Japonya’da tayfun alarmı: En az 192 uçuş iptal edildi

TREN SEFERLERİ ASKIYA ALINDI

Shanshan Tayfunu endişesi, demiryolu ve karayolu ulaşımında da aksamalara neden oldu.

Kyushu Hızlı Tren Hattı üzerinde yer alan istasyonlar arasındaki seferlerin bu akşam 20.00 itibariyle askıya alınacağı açıklanırken, diğer hızlı tren hatlarında da sefer iptalleri ve gecikmeler yaşanabileceği bildirildi.