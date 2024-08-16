Japonya'da tayfun kabusu: 990 uçuş iptal edildi, tren seferleri durduruldu

Başkent Tokyo'nun yanı sıra Ibaraki, Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba ve Kanagawa eyaletlerinde şiddetli fırtına ve yağış beklendiğini açıklayan yetkililer, sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı hazırlıklı olma uyarısı yaptı.