Japonya'da tayfun kabusu: 990 uçuş iptal edildi, tren seferleri durduruldu
Japonya'da Ampil Tayfunu nedeniyle en az 990 uçuş iptal edildi, tren seferleri askıya alındı. Şiddetli rüzgarlar ve yağışlar maddi zarara yol açarken, en az bin 550 hanede elektrik kesintisi yaşandı. Halkın marketlere akın etmesi sebebiyle sabah saatlerinden itibaren bazı rafların boş kaldığı görüldü.
990 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ
Japonya'nın Kanto bölgesi başta olmak üzere farklı kesimlerinde etkili olan Ampil Tayfunu hayatı olumsuz etkiledi.
Farklı eyaletlerden gerçekleştirilmesi beklenen en az 990 uçuş iptal edildi.