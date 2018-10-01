Japonya'da Trami tayfunu hayatı felç etti
Anadolu Ajansı
Japonya'yı vuran Trami tayfunu ülkede hayatın aksamasına neden oldu. Uçak ve tren seferlerinin iptal edilmesine neden olan tayfunda en az 82 kişi yaralandı
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1Japonya'yı etkisi altına alan Trami tayfunu nedeniyle ulaşım seferleri askıya alınırken, 82 kişi yaralandı.
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Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, Wakayama bölgesine ulaşan Trami tayfununun ülkenin doğu ve kuzey kesimlerine ilerlediğini belirtti, yüksek dalgalar, fırtına ve yağmur konusunda uyarıda bulundu.
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3Tayfun nedeniyle ülkenin 16 bölgesinde ilk belirlemelere göre 82 kişinin yaralandığı bildirildi.
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4Yangın ve Afet Yönetimi Ajansı, ülke genelindeki 23 bölgede 3,8 milyondan fazla kişi için tahliye emri ve uyarı verildiğini duyurdu.
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5Yerel polis, Miyazaki bölgesinde 60'lı yaşlarındaki bir kadının, bir drenaj borusundaki suya kapılması sonucu kaybolduğu bilgisini paylaştı.
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6Tayfun nedeniyle pek çok demiryolu ve havayolu şirketinin, ülkenin çeşitli yerlerinde yüzlerce seferini iptal ettiği ve 100 binden fazla yolcunun mağdur olduğu bildirildi.
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7Osaka bölgesindeki Kansai Uluslararası Havaalanından yapılan açıklamada, havaalanının geçici olarak kapatıldığı ve yarın yeniden açılacağı bildirildi.
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8Osaka'daki Japonya Universal Stüdyoları da tayfun nedeniyle tema parkını ziyarete kapattı.
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9Japonya'yı 4 Eylül'de etkisi altına alan ve son 25 yılın en şiddetlisi olarak nitelendirilen Jebi tayfununda 11 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.
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