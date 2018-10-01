Japonya'da Trami tayfunu hayatı felç etti: 2 ölü
Anadolu Ajansı
Japonya'yı vuran Trami tayfunu ülkede hayatın aksamasına neden oldu. Tayfunda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 150 kişi yaralandı.
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1Kyodo ajansının haberine göre, yerel yetkililer, Tottori bölgesinde meydana gelen heyelanda 1 kamyon şoförünün toprak altında kalarak yaşamını yitirdiğini, Yamanashi bölgesinde de 1 kişinin nehirde ölü bulunduğunu belirtti.
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Tayfun nedeniyle 150 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaşan yetkililer, dün Miyazaki'de bir drenaj borusundaki suya kapılan 60 yaşlarındaki kadının kayıp olduğunu kaydetti.
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3Tayfun nedeniyle ülkenin 16 bölgesinde ilk belirlemelere göre 82 kişinin yaralandığı bildirildi.
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4Japonya Meteoroloji Ajansı, başkent Tokyo'nun merkezini şiddetli biçimde etkileyen tayfunun, Honshu bölgesinin doğu ve kuzey kesimlerine doğru ilerlediğini belirtti.
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5Başkentteki büyük tren istasyonlarında, bir önceki günden bu yana devam eden sefer iptalleri nedeniyle aşırı yoğunluk oluştu.
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6Keio Hattı'nda bir tren, demiryoluna çökmüş duvara çarptı. Trendeki 70 yolcudan hiçbiri zarar görmedi.
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7Japon Hava Yolları ve All Nippon Airways (ANA) havayolu şirketi 180'den fazla uçuşunu iptal etti.
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8Tokyo ve civarında yaklaşık 450 bin haneye elektrik verilemezken, ülkenin orta kesimlerinde 860 bin, kuzeydoğusu ve Niigata bölgesinde 57 bin hane elektriksiz kaldı.
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9Hachioji şehrinde rüzgarın saatteki hızının 164 kilometreye kadar çıktığını belirten yetkililer, tayfunun sabah saatlerinde Hokkaido bölgesindeki Cape Erimo Burnu'nun yaklaşık 130 kilometre uzağında saatte 95 kilometre hızla ilerlediğini ifade etti.
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10Yangın ve Afet Yönetimi Ajansı, dün, ülke genelindeki 23 bölgede 3,8 milyondan fazla kişi için tahliye emri ve uyarı verildiğini duyurmuştu.
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11Tayfun nedeniyle pek çok demiryolu ve havayolu şirketinin, dün ülkenin çeşitli yerlerinde yüzlerce seferini iptal ettiği ve 100 binden fazla yolcunun mağdur olduğu bildirilmişti.
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12Osaka'daki Japonya Universal Stüdyoları da dün tayfun nedeniyle tema parkını ziyarete kapatmıştı.
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13Japonya'yı 4 Eylül'de etkisi altına alan ve son 25 yılın en şiddetlisi olarak nitelendirilen Jebi Tayfunu'nda 11 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.
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