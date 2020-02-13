Japonya'da yeni tip corona virüsü nedeniyle ilk ölüm (Son durum)

Çin'in yeni tip corona virüs (Covid-19) salgının merkez üssü Hubey eyaletinde son 24 saatte can kaybında 254 artış oldu.
Associated Press'in haberine göre, Çin'de 24 saatte 15 bin152 vaka tespit edildi, 254 kişi yaşamını yitirdi.
Hubey'de vaka sayısının hızla artmasının nedeninin Covid-19’u teşhiste kullanılan
yöntemlerin değişmesi olarak açıklandı.
Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan ülke geneli corona virüs salgın durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.
Öte yandan Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) Hubey Parti Sekreteri Ciang Çaoliang, salgının ortaya çıkmasından bu yana eyalette yaşanan
"zayıf yönetim” nedeniyle görevinden alındı.
Eyalet yetkilileri, virüsün yol açtığı enfeksiyonu tespit etmek için bilgisayarlı tomografi (CT) taramaları kullanmaya başladı. Çinli bilim insanları virüsle mücadele çerçevesinde iki anti viral ilacı test etmeye başladı. İlaçlarla ilgili klinik test sonuçlarının haftalar içinde açıklanması öngörülüyor.