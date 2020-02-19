Japonya’daki gemide karantina sona eriyor

Gemiyi terk eden yolcuların karantina süresinin bitiminde yapılan son testlerde negatif çıkan ve virüs belirtisi göstermeyen kişiler olduğu öğrenilirken, normal hayatlarına dönebilecekleri açıklandı. Ancak söz konusu kişilerin, sağlık otoriteleri ile telefon üzerinden iletişimi tedbir amaçlı sürdüreceği bildirildi.

Öte yandan gemide şimdiye dek enfekte olduğu belirlenen kişilerle aynı odayı paylaşan yolcuların ise gemide kalmaya devam edeceği öğrenildi. Söz konusu kişiler, aynı odada kaldıkları enfekte olan yolcudan son ayrıldıkları tarihten başlamak üzere 14 gün gözetim altında tutulacak. Gemi mürettebatının ne zaman tahliye edileceğinin ise, Japonya hükümetinin gemi işletmecisi şirketle yapacağı görüşmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

Gemide karantinanın başladığı 5 Şubat'ta 3 bin 700 kişinin bulunduğu açıklanmıştı. Virüse yakalanan yolcular sağlık kuruluşlarına sevk edilirken, daha önce ABD ve Güney Kore gemideki vatandaşlarını Japonya'ya gönderdiği uçaklarla tahliye etmişti. Aralarında İtalya, Kanada, Avustralya ve İsrail'in de bulunduğu birçok ülkenin ise önümüzdeki günlerde Japonya’ya gönderecekleri uçaklarla vatandaşlarını tahliye etmesi bekleniyor.

Çin’de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, biri Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere,

2 bin 5’e yükseldi.



Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen vaka sayısı 11 bin 977’sinin durumu ciddi olmak üzere

74 bin 185’e çıktı.



Durumu şüpheli olan vakaların sayısı 5 bin 248’e, müşahede altındakilerin sayısı ise 135 bin 881’e gerilerken, salgından iyileşerek taburcu

olanların sayısı 14 bin 376’ya ulaştı.