Japonya'daki KyoAni saldırısına ilişkin yargılanan Aoba, idama mahkum edildi

Kentin Fuşimi bölgesindeki üç katlı KyoAni stüdyosunun yaklaşık 5 yıl önce kundaklanmasıyla ilgili Aoba'nın yargılandığı dava, Kyoto Bölge Mahkemesindeki duruşmada görüldü.



Duruşmada savcılar idam cezası taleplerini yinelerken, savunma avukatları ise Aoba'nın o dönem "akli yetersizlik" yaşadığını öne sürerek "beraat" ya da "hafif ceza" talebinde bulundu.