Japonya'daki KyoAni saldırısına ilişkin yargılanan Aoba, idama mahkum edildi
Japonya'da, 2019'da 36 kişinin öldüğü Kyoto Animasyon (KyoAni) stüdyosunun kundaklanmasına ilişkin yargılanan Aoba Şinci, idam cezasına çarptırıldı.
Kentin Fuşimi bölgesindeki üç katlı KyoAni stüdyosunun yaklaşık 5 yıl önce kundaklanmasıyla ilgili Aoba'nın yargılandığı dava, Kyoto Bölge Mahkemesindeki duruşmada görüldü.
Duruşmada savcılar idam cezası taleplerini yinelerken, savunma avukatları ise Aoba'nın o dönem "akli yetersizlik" yaşadığını öne sürerek "beraat" ya da "hafif ceza" talebinde bulundu.