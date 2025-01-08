Japonya'dan aşırı turizmle mücadele: "Az bilinen bölgelere gidin" uyarısı

Geçen yıl Ocak-Kasım dönemi itibarıyla yaklaşık 807 bin 800 Avustralyalı turist Japonya’yı ziyaret etti. Bu sayı, 2019’daki önceki rekoru geride bıraktı. Japonya Ulusal Turizm Örgütü (JNTO), Avustralyalı turistlerin Japonya'da en uzun süre kalan ziyaretçiler olduklarını belirtti. Ancak, bu yoğun turist akını Japonya’yı aşırı kalabalıklarla başa çıkma konusunda zorluyor.

Japonya'dan aşırı turizmle mücadele: "Az bilinen bölgelere gidin" uyarısı - 1

Japonya, son yıllarda artan turist akınıyla karşı karşıya kalırken, özellikle Avustralyalı ziyaretçilerin yoğun ilgisi üzerine aşırı turizmle mücadele etmek için yeni önlemler alıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Japonya'dan aşırı turizmle mücadele: "Az bilinen bölgelere gidin" uyarısı - 2

ALTERNATİF BÖLGELER TAVSİYE EDİLİYOR

Japonya, artan turist sayısı nedeniyle büyük şehirlerdeki yoğunluğu azaltmak için alternatif rotalar öneriyor.

Japonya Ulusal Turizm Örgütü (JNTO), Tokyo ve Kyoto gibi popüler şehirlerin yerine Tohoku ve Kanazawa gibi daha az bilinen bölgeleri ziyaret etmeleri çağrısında bulundu. Bu öneri, turistlerin daha sakin ve keşfedilmemiş köylerde farklı bir deneyim yaşamalarını sağlamayı hedefliyor.

Japonya'dan aşırı turizmle mücadele: "Az bilinen bölgelere gidin" uyarısı - 3

PANDEMİ SONRASI ARTIŞ

Pandemi sonrası turist akışını teşvik eden Japonya, bu başarıyı kontrol etmekte zorlanıyor. Avustralya'dan gelen turist sayısındaki artış, 2024'ün ilk üç ayı için yapılan uçuş rezervasyonlarıyla da devam ediyor. Japon yeninin Avustralya doları karşısında değer kazanması, bu ilgiyi daha da artıran bir faktör olarak öne çıkıyor.

Japonya'dan aşırı turizmle mücadele: "Az bilinen bölgelere gidin" uyarısı - 4

ALINAN ÖNLEMLER

Japonya, aşırı turizmin getirdiği zorluklarla başa çıkmak için önlemler alıyor. Kyoto’daki geyşa bölgesine giden turistlerin ara sokaklara girişini yasaklama kararı, bu önlemlerden biri.

Ayrıca, Japonya’da 2023 yılı boyunca üç milyon turist barajı Mart ayında aşarak yeni bir rekor kırdı. Ekim ayında ise bu rekor bir kez daha geçilerek 3,31 milyon ziyaretçiye ulaşıldı.

Japonya'dan aşırı turizmle mücadele: "Az bilinen bölgelere gidin" uyarısı - 5

2024'TE YENİ REKOR

Ekimde bu rekor da kırılarak 3,31 milyon ziyaretçiye ulaşıldı.

2024'te yıllık yabancı turist rekoru kırıldı. 31,9 milyon turistin kaydedildiği 2019'un rekoru 11 ayda aşıldı. 2024'ün ilk 11 ayında 33,4 milyon yabancı turistin gittiği bildirildi. 

Japonya'dan aşırı turizmle mücadele: "Az bilinen bölgelere gidin" uyarısı - 6

DÜNYA GENELİNDE TURİZM SORUNU

Japonya’daki aşırı turizm sorunu yalnızca Japonya ile sınırlı değil. Venedik, Kanarya Adaları ve Amsterdam gibi diğer popüler turistik bölgelerde de turizmin yarattığı sorunlarla ilgili benzer haberler ve önlemler gündemde.

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