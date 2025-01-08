Japonya'dan aşırı turizmle mücadele: "Az bilinen bölgelere gidin" uyarısı
Geçen yıl Ocak-Kasım dönemi itibarıyla yaklaşık 807 bin 800 Avustralyalı turist Japonya’yı ziyaret etti. Bu sayı, 2019’daki önceki rekoru geride bıraktı. Japonya Ulusal Turizm Örgütü (JNTO), Avustralyalı turistlerin Japonya'da en uzun süre kalan ziyaretçiler olduklarını belirtti. Ancak, bu yoğun turist akını Japonya’yı aşırı kalabalıklarla başa çıkma konusunda zorluyor.
Japonya, son yıllarda artan turist akınıyla karşı karşıya kalırken, özellikle Avustralyalı ziyaretçilerin yoğun ilgisi üzerine aşırı turizmle mücadele etmek için yeni önlemler alıyor.