Japonya'dan aşırı turizmle mücadele: "Az bilinen bölgelere gidin" uyarısı

ALINAN ÖNLEMLER

Japonya, aşırı turizmin getirdiği zorluklarla başa çıkmak için önlemler alıyor. Kyoto’daki geyşa bölgesine giden turistlerin ara sokaklara girişini yasaklama kararı, bu önlemlerden biri.

Ayrıca, Japonya’da 2023 yılı boyunca üç milyon turist barajı Mart ayında aşarak yeni bir rekor kırdı. Ekim ayında ise bu rekor bir kez daha geçilerek 3,31 milyon ziyaretçiye ulaşıldı.