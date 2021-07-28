Japonya'nın antik harabelerinden Arslantepe Höyüğü'ne: UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne bu yıl dahil edilen birbirinden eşsiz alanlar

ntv.com.tr 28.07.2021 - 15:18 | Son Güncelleme : 01.08.2021 - 08:56
1978'den beri UNESCO, "olağanüstü evrensel değerleri" nedeniyle bir dizi Dünya Mirası Alanı seçiyor.Böylelikle bu yerlerin, ihmal, küresel ısınma ve insan faaliyetlerine karşı korunması amaçlanıyor.
Bu kapsamda şimdiye kadar, Türkiye'den 19 alan dahil olmak üzere, tüm dünyadan hem doğal hem de kültürel binden fazla sit alanı listeye eklendi.
Bu yıl ise listeye 1'i Türkiye'den olmak üzere 13 yer girdi.
Amerika kıtasındaki en eski Güneş gözlemevi, UNESCO Dünya Mirası statüsüne layık görüldü ve “insan yaratıcı dehasının başyapıtı” olarak adlandırıldı. Kuzey Peru'da bir çöl vadisinde yer alan 2 bin 300 yıllık arkeolojik kalıntı Chankillo, kültürel anıtlar listesine eklenen 13 yeni küresel siteden biriydi.
MÖ 250 ile 200 yılları arasına tarihlenen antik yerleşimin en bilinen özelliği ise bir sırt üzerinde sıralanan on üç kuleden oluşması…
Kuleler, yalnızca ekinoksları ve gündönümlerini işaretlemek için değil, aynı zamanda yıl dönümlerinin kesin zamanlarını tanımlamak için Güneş’in yükselen ve batan yaylarını kullanan bir takvim işlevi gördü. Site ayrıca Casma nehri vadisinin çorak arazisinde yer alan Müstahkem Tapınak olarak bilinen heybetli üç duvarlı bir tepe kompleksi içeriyor.
Chankillo tarihi sit alanının program direktörü Iván Ghezzi, Birleşmiş Milletler (BM) ajansının Chankillo'yu listeye dahil edilmeye değer bulması karşısında şaşırmadığını söyledi. Bölgede yirmi yıldır çalışan bir arkeolog olan Ghezzi, “Bu, tam bir yıllık Güneş takvimine göre hareket ettiğini bildiğimiz antik dünyadaki tek gözlemevi. Kuleler, çok iyi tanımlanmış iki görüş noktasındanyıl boyunca Güneş’in hareketlerini tam olarak eşleştirecek şekilde konumlandırıldı. Bunun dünyada hiçbir yerde benzeri yok. Peru'nun eski uygarlıkları, zamanın en sofistike astronomisini uyguluyorlardı” diye konuştu.
Diğer kültürel alanlar arasında bir zamanlar "dünyanın ticaret merkezi" olarak bilinen bir Çin şehri yer alıyor.
İpek Yolu üzerinde önemli bir durak olan Quanzhou, antik köprülere, Çin'deki en eski camilerden birine ve canlı bir 10. yüzyıl şehrinin işleyişinin diğer unsurlarını içeriyor.
İspanya, yaklaşık otuz yıldır Madrid'deki Paseo del Prado ve Retiro Park'ın UNESCO tarAfından resmen tanınmasını sağlamaya çalıştı ve sonunda başarılı oldu. Büyük müzeler ve çeşmelerle dolu cadde ve park, en az 15. yüzyıldan beri eğlence amaçlı kullanılıyor.
Diğer yeni kültürel siteler arasında şu anda Belçika ve Hollanda olan "Hayırseverlik Kolonileri" yer alıyor. Bu koloniler, Sanayi Devrimi sırasında, yoksul insanların bazen kendi istekleri dışında çiftçilik yapmaya zorlandığı yoksulluğa karşı bir tarımsal deney amacıyla oluşturuldu.
Hindistan'ın Telangana eyaletinde yer alan Ramappa Tapınağı da UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edildi. Tapınağın geçmişi 13. yüzyıla kadar uzanıyor ve tamamlanmasının 40 yıl sürdüğü düşünülüyor.
1929'da yapımına başlayan ve Basra Körfezi ile Hazar Denizi'ni birbirine bağlayan Trans-İran Demiryolu da UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edildi.
Suudi Arabistan'daki antik Ḥima Kültür Alanı, 7 bin yıl öncesinden oldukça yakın zamana kadar insanlar tarafından çizilmiş kaya sanatı, çiçek ve hayvan resimlerini içeriyor.
İtalya'nın kuzeydoğu kesimindeki Padova kendinte yer alan sit alanı ,1302 ve 1397 yılları arasında farklı sanatçılar tarafından yapılan çeşitli fresk döngülerine ev sahipliği yapıyor.
Alan, çeşitli işlevlere sahip binalarda sekiz dini ve seküler bina kompleksinden oluşuyor. Bununla birlikte, freskler ortak bir stil ve içerik birliğine sahip. Bunlar, duvar resmi tarihinde devrim niteliğinde bir gelişmenin başlangıcı olarak kabul edilen Giotto'nun Scrovegni Şapeli fresklerini ve farklı sanatçıların diğer fresklerini içeriyor.
Freskleri bulunan sanatçılar arasında, Guariento di Arpo, Giusto de' Menabuoi, Altichiero da Zevio, Jacopo, Avanzi, Jacopo da Verona yer alıyor.
Malatya'daki Arslantepe Höyüğü, 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nün 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındığını duyurdu.
Arslantepe Höyüğü 2014 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Geçici Listesine almıştı.
Arslantepe Höyüğü'ne ilişkin geçen yıl açıklanması beklenen UNESCO kararı, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle gerekli toplantı ve çalışmaların yapılamaması gerekçesiyle açıklanamamıştı. Geç Kalkolitik dönemden Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititler'den Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyetin izlerini de bünyesinde barındırıyor.
Bu yılki doğal alanlar arasında Kore Gelgit Düzlükleri, Tayland'daki dağlık Kaeng Krachan Ormanı (fil kaçak avcılığının süregelen bir sorun olduğu yer) ve batı Gürcistan'da Karadeniz boyunca uzanan Kolşik Yağmur Ormanları yer alıyor.