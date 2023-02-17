Japonya’nın depreme dayanıklı köpük evleri: 300 yıl dayanıyor

Güney Japonya'da bir volkanın yakınında yer alan 450 köpük ev sağlamlığı ile dünyanın ilgisini çekiyor. Evlerin yer aldığı tatil köyünün yöneticisi Masaya Konishi, hafif malzemelere rağmen köpük evlerin, Kumamoto vilayetinde 2016 yılında meydana gelen 7 büyüklüğündeki ölümcül depremlere dayandığını söyledi.

Japonya’nın depreme dayanıklı köpük evleri: 300 yıl dayanıyor - 1

Japonya'nın güneyindeki bir yanardağın yakınında, bir sağlık tesisi tarafından inşa edilen  450 depreme dayanıklı köpük ev, Asya'nın dört bir yanından ziyaretçi çekiyor.

Japonya’nın depreme dayanıklı köpük evleri: 300 yıl dayanıyor - 2

Evleri yapmak için her biri iki yetişkinin kaldırabileceği kadar hafif olan (80 kg) onlarca polistiren köpük parçası birbirine yapıştırılıyor.

Japonya’nın depreme dayanıklı köpük evleri: 300 yıl dayanıyor - 3

7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLERDEN HİÇ ZARAR GÖRMEDİ

Aso Farm Land tatil köyünün müdürü Masaya Konishi, hafif malzemelerine rağmen evlerin 2016 yılında  Kumamoto vilayetinde meydana gelen ölümcül depremlere dayandığını söyledi.

Japonya’nın depreme dayanıklı köpük evleri: 300 yıl dayanıyor - 4

2016 KUMAMOTO DEPREMLERİ HAKKINDA

Kumamoto'da  16 Nisan 2016 tarihinde Japonya'nın Kyushu Bölgesi'ndeki Kumamoto İli'nin Kumamoto Şehri'nin altında, yaklaşık 10 kilometre derinlikte art arda 7,0 ve 6,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.  Bu iki depremde toplam 50 kişi hayatını kaybetti ve 3 bin 129 kişi de yaralandı. Kumamoto ve Ōita Eyaletlerinde çok sayıda yapının çökmesi ve alev almasıyla ciddi hasar meydana geldi. Felaket nedeniyle 44 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

Japonya’nın depreme dayanıklı köpük evleri: 300 yıl dayanıyor - 5

Konishi, "Bu köpük  odalar depremde hiç hasar görmedi. Tek bir cam bile kırılmadı." dedi. Konishi,  rüzgar ve depremlerin köpük evlere  zarar vermediğini çünkü kırılabilecek kirişleri olmadığını söyledi.

Japonya’nın depreme dayanıklı köpük evleri: 300 yıl dayanıyor - 6

SATIŞLARI ARTTI

Yapılarda kullanılan polistren parçaları üreten Japan Dome House şirketi ise 2016 depremlerinden sonra satışların iki ile üç kat arttığını açıkladı.

Japonya’nın depreme dayanıklı köpük evleri: 300 yıl dayanıyor - 7

Öte yandan, şirket polistiren malzemeden üretilen evlerde herhangi bir paslanma ya da çürüme meydana gelmediğini ve bu nedenle evlerin 300 yıla kadar dayanabileceğini aktardı. 

Japonya’nın depreme dayanıklı köpük evleri: 300 yıl dayanıyor - 8

Yapımı ortalama 7 gn süren evlerin maliyetinin ise yakkaşık 2 bin dolar (yaklaşık 38 bin lira) olduğu belirtildi.

Japonya’nın depreme dayanıklı köpük evleri: 300 yıl dayanıyor - 9

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