Japonya'nın eski başbakanı Abe için yapılacak devlet töreni muhalifleri ayağa kaldırdı

İKİNCİ OLACAK

Modern Japonya tarihinde eski bir başbakan için düzenlenen tek resmi cenaze töreni, İkinci Dünya Savaşı sonrası geçiş döneminde başbakanlık yapan Shigeru Yoshida için gerçekleştirilmişti. Bir diğer Eski Japonya Başbakanı Yasuhiro Nakasone'nin cenaze töreni ise 2020'de kabine ve Liberal Demokrat Parti (LDP) tarafından ortaklaşa düzenlenmişti. Hükümetin, tören maliyetinin yarısı olan 698 bin dolarlık masrafı üstlendiği kamuoyuna yansımıştı.



SUİKASTA UĞRAMIŞTI

Seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde 8 Temmuz'da silahlı saldırıya uğrayan Abe tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Abe'nin katil zanlısı, cinayeti annesinin iflasından sorumlu tuttuğu Birleşme Kilisesi adlı bir dini gruba Abe'nin destek verdiğine inandığı için işlediğini söylemişti.