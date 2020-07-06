Japonya'nın güneybatısındaki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi

Japonya’nın güneybatısındaki Kyuşu bölgesindeki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 56’ya yükseldi.

NTV - İHA - AFP 06.07.2020 - 07:00 | Son Güncelleme : 07.07.2020 - 15:18

Japonya'nın güneybatısındaki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi - 1
Kamu yayıncısı NHK'ye göre, ülkenin güneybatısındaki Kyuşu'nun kuzeyinde şiddetli yağış sonrası Kuma Nehri taştı. Su baskınları bazı köprülerin yıkılmasına, ağaçların devrilmesine, yolların çökmesine ve binlerce evin sular altında kalmasına sebep oldu.
Japonya'nın güneybatısındaki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi - 2
Kyuşu'nun kuzeyindeki Kumamoto eyaletinde sel ve heyelanlar nedeniyle ölenlerin sayısı 56'ya çıktı.
Japonya'nın güneybatısındaki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi - 3

Kumamoto ve Kagoşima'da 2 binden fazla ev şebeke suyu hizmetine ulaşamıyor.

Japonya'nın güneybatısındaki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi - 4
Kyodo ajansına göre, Kyuşu'nun en büyük akarsuyu Çikugo Nehri yoğun yağışın etkisiyle Oita eyaletinde taştı.
Japonya'nın güneybatısındaki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi - 5
Yangın ve Afet Yönetim Ajansına (FDMA) göre şimdiye kadar Kyuşu'da yaşayan 1,3 milyon kişi için tahliye çağrısı yapıldı.
Japonya'nın güneybatısındaki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi - 6
Savunma Bakanı Kono Taro, bölgeye gönderilen 10 bin Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) personeli sayısının artırılabileceğini söyledi.
Japonya'nın güneybatısındaki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi - 7
Japonya'nın güneybatısındaki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi - 8
Japonya'nın güneybatısındaki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi - 9
Japonya'nın güneybatısındaki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi - 10
Japonya'nın güneybatısındaki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi - 11
Japonya'nın güneybatısındaki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi - 12
Japonya'nın güneybatısındaki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi - 13
Japonya'nın güneybatısındaki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi - 14

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