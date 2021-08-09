Japonya'nın Nagazaki kentine atom bombası atılmasının 76. yılında anma töreni düzenlendi

Dünya 76 yıl önce bugün, nükleer silahların yarattığı en büyük dehşetle karşı karşıya kaldı. ABD, Japonya'nın Nagazaki kentine atom bombası attı. Felaketin kurbanları için Japonya'da anma töreni düzenlendi.

AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 09.08.2021 - 17:47

Japonya'nın Nagazaki kentine atom bombası atılmasının 76. yılında anma töreni düzenlendi - 1

ABD’nin 2. Dünya Savaşı’nda Japonya’nın Hiroşima şehrine 6 Ağustos 1945 sabahı attığı atom bombası, on binlerce insanın ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.

Hiroşima'nın yüzde 70’ini yok eden 13 bin TNT (tri-nitro-toluen) kuvvetindeki uranyum katkılı bomba, merkezinde 3 bin santigrat derece ısı oluşturdu.

Japonya'nın Nagazaki kentine atom bombası atılmasının 76. yılında anma töreni düzenlendi - 2

Bomba 1,5 kilometre çapındaki alanda her yeri dümdüz etti ve ilk aşamada 80 bin, 1945 yılının sonuna doğru ise 140 bin insanın ölümüne yol açtı.

Çok sayıda kişi tıbbi destek alamadan ölürken, şehre yardım götürmeye gidenler de patlama sonrası oluşan radyoaktif yağmura maruz kalarak hayatını kaybetti.

Japonya'nın Nagazaki kentine atom bombası atılmasının 76. yılında anma töreni düzenlendi - 3

ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Saldırnın 76. yıl dönümünde Nagazaki'deki kurbanlar için anma töreni düzenlendi. 

Tören, Nagazaki'de  bombaların atıldığı saat olan 11.02'de (yerel saatle) bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Japonya'nın Nagazaki kentine atom bombası atılmasının 76. yılında anma töreni düzenlendi - 4

JAPONYA BAŞBAKANI'NDAN ÇAĞRI

Burada konuşan Başbakan Suga, "Atom bombalarına maruz kalmış tek ülke olarak, uluslararası toplumun adım adım 'nükleer silahlardan arınmış bir dünya' idealine doğru taşınması, Japonya'nın değişmez vizyonudur" dedi.

Suga, hükümetin, "hibakuşa" diye bilinen atom bombası mağdurlarına kapsamlı yardım faaliyetlerine devam edeceğini ve nükleer silahsızlanmanın savunucuları ile iş birliğini sürdüreceğine vurgu yaptı.

Japonya'nın Nagazaki kentine atom bombası atılmasının 76. yılında anma töreni düzenlendi - 5
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle katılamadığı törene mesaj gönderdi.

Guterres, "BM savaş felaketini önlemek amacıyla inşa edildi. Bu amaç doğrultusunda, bugüne kadar üretilmiş en ölümcül silahları ortadan kaldırmaya çalışmak tüm üye devletlerin üzerine düşmektedir" dedi.
Japonya'nın Nagazaki kentine atom bombası atılmasının 76. yılında anma töreni düzenlendi - 6
Nagazaki Belediye Başkanı Taue Tomihisa da nükleer silahların tehlikelerine karşı uluslararası toplumun sesini yükseltmesi gerektiğini söyledi.

Taue, "Nükleerden arınmış bir dünya için liderler bu tür silahların azaltılması amacına bağlı kalmalı. Sivil toplum da liderleri bu doğrultuda teşvik etmelidir" dedi.
Japonya'nın Nagazaki kentine atom bombası atılmasının 76. yılında anma töreni düzenlendi - 7

SOVYETLER TEHDİDİ MAZERETİ

Savaş sürerken dönemin ABD Başkanı Harry Truman'ın atom bombası kullanılması gerekçelerinin, Sovyetlere gövde gösterisi ile Doğu Asya'da öngördüğü Sovyet tehdidi olduğu biliniyor.

Japonya, Temmuz 1945'te "teslim ol" çağrısı yapılan Potsdam Bildirisi'ne rağmen şartsız teslim olmayacağını açıkladı.

Japonya, ağustos başında İttifak cephesine "anlaşmalı barış" teklifi yaptı ancak kabul edilmedi. Bunun üzerine, 6 Ağustos'ta Hiroşima'ya atılan atom bombasıyla şehir yerle bir edildi.

15 Ağustos'taki mesajında, "Savaşın Japon halkını mahvedeceğini" belirten dönemin Japonya İmparatoru Hirohito, ülkesinin "koşulsuz teslim olduğunu" ilan etti.

Japonya'nın Nagazaki kentine atom bombası atılmasının 76. yılında anma töreni düzenlendi - 8

HİBAKUŞALAR

Amerikalılar ölü sayısının 117 bin, Japonlar ise yarım milyona yakın olduğunu açıklarken "Hibakuşa" ismi verilen bomba mağdurlarında korkunç yaralar açıldı.

Bombalar, "hibakuşaların" vücudunda başta kanser olmak üzere tedavisi zor, şekil bozukluğu ve sakatlık gibi hastalıkların yanı sıra uzun süreli psikolojik çöküntülere neden oldu.

Japonya'nın Nagazaki kentine atom bombası atılmasının 76. yılında anma töreni düzenlendi - 9
Son yıllarda sayıları azalan Hibakuşalar, nükleer silahlardan vazgeçilmesine yönelik mesajlarını her ağustos ayında düzenlenen anma törenlerinde hatırlatıyor.
Japonya'nın Nagazaki kentine atom bombası atılmasının 76. yılında anma töreni düzenlendi - 10

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DÖNÜŞÜM

İkinci Dünya Savaşı'nın "kırılma noktası" olarak görülen atom bombası, Japonya’nın teslim olmasına sebep oldu. Ortaya çıkan sonuç, uluslararası ilişkilerde de dönüm noktası oldu.

Japonya'nın Nagazaki kentine atom bombası atılmasının 76. yılında anma töreni düzenlendi - 11

ABD ve Sovyetler Birliği, 1950’ye kadar geliştirdiği daha kuvvetli hidrojen bombalarını kıtalararası balistik füzelere (ICBM) nasıl monte edeceğini formüle etti ve dünya "olası aşırı güç kullanabilme" dönemine adım attı.

Japonya'nın Nagazaki kentine atom bombası atılmasının 76. yılında anma töreni düzenlendi - 12
1960-90 periyodunu nükleer savaşın gölgesinde yaşayan dünya ülkeleri, ikisi de nükleer güce sahip ABD ve Sovyetler Birliği birbirine "doğrudan" savaş açma cesaretini gösteremediği için "Soğuk Savaş" dönemine girdi.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER