Japonya'nın "yaşlı çocuk"ları: Genç nüfus azalırken toplumun yükü onların üzerinde

5 ÇOCUKLU DA YAŞLI GELECEĞİ KABULLENİYOR

5 çocuk yetiştiren 44 yaşındaki Konno ise iyi bir çocukluk geçirmediği dönemleri hep hatırında tuttuğunu ve gençliğinde iyi bir aile kurup, mutlu bir yaşantı sürmek hayaliyle çocuklarını 2 yıl aralıklarla dünyaya getirdiğini söyledi.



Yarı zamanlı işlerde çalışarak çocuklarını büyüttüğünü kaydeden Konno ağlayarak, "Kendi çocukluk dönemimde zor bir hayat yaşadık. Ama şimdi kolay. Hep, çok çocuk olsun istedim, kaç olursa olsun önemli değildi. Tek motivasyon kaynağım tümüyle çocuktu. Yetişme dönemleri tabii ki zordu. Gazete dağıtım işi yaparken bile sırtımda çocuk taşıdığımı hatırlıyorum" dedi.