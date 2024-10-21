Japonya'nın yeni hızlı treni: Gözle görülemeyecek kadar hızlı!
Japonya, saatte 500 kilometre hıza ulaşacak maglev treninin deneme sürüşünü başarıyla tamamladı. Bu iddialı proje, başkent Tokyo ile Nagoya arasında sefer yapmayı planlıyor. İlk olarak 2027'de hizmet vermesi beklenen tren, çevrecilerin itirazları ve çeşitli aksaklıklar nedeniyle en erken 2034'te faaliyete geçebilecek.
Japonya'da saatte 500 kilometre hıza ulaşacak trenin deneme sürüşü yapıldı. Maglev trenlerinin en erken 2034'te hizmete girmesi planlanıyor.