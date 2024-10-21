Japonya'nın yeni hızlı treni: Gözle görülemeyecek kadar hızlı!

Japonya, saatte 500 kilometre hıza ulaşacak maglev treninin deneme sürüşünü başarıyla tamamladı. Bu iddialı proje, başkent Tokyo ile Nagoya arasında sefer yapmayı planlıyor. İlk olarak 2027'de hizmet vermesi beklenen tren, çevrecilerin itirazları ve çeşitli aksaklıklar nedeniyle en erken 2034'te faaliyete geçebilecek.

Japonya'nın yeni hızlı treni: Gözle görülemeyecek kadar hızlı! - 1

Japonya'da saatte 500 kilometre hıza ulaşacak trenin deneme sürüşü yapıldı. Maglev trenlerinin en erken 2034'te hizmete girmesi planlanıyor. 

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Japonya'nın yeni hızlı treni: Gözle görülemeyecek kadar hızlı! - 2

Japonya, dünyada hızlı trenleri en çok kullanan ülkelerden biri olan Japonya'da iddialı bir proje gündemde.

Japonya'nın yeni hızlı treni: Gözle görülemeyecek kadar hızlı! - 3

Saate 500 kilometre hıza ulaşan maglev treni  başkent Tokyo ve Nagoya kenti arasında sefer yapacak.

Japonya'nın yeni hızlı treni: Gözle görülemeyecek kadar hızlı! - 4

İlk olarak 2027'de hizmet vermesi planlanan tran   bir takım aksaklıklar ve çevrecilerin itirazları nedeniyle en erken 2034'te hizmete girebilecek.

Deneme sürüşünde, trenin hızı gözle takip edilemeyecek kadar yüksek seviyelere ulaştı. Japonya, hızlı trenleri en çok kullanan ülkelerden biri olarak bilinirken, mevcut şinkansen hızlı treni saatte 320 kilometre hıza ulaşabiliyor. Ancak, dünya hız rekoru, şu anda Çin'e ait.

Japonya'nın yeni hızlı treni: Gözle görülemeyecek kadar hızlı! - 5

2030'lardan itibaren ülkede makinistsiz hızlı trenlerin de sefere başlaması planlanıyor

Hızlı trenler japonya'da turistlerin de gözdesi.

Brad pitt'in 2022'de gösterime giren "bullet train" "suikast treni" filmi bir tetikçinin Tokyo ve Kyoto arasında hızlı trenle seyahetini konu alıyordu.

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