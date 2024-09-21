Japonya'yı "eşi benzeri görülmemiş" yağmurlar vurdu: Bir kişi öldü, yedi kişi kayıp
Japonya'nın Ishikawa bölgesindeki şiddetli yağmurlar sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Bir kişinin öldüğünü, en az yedi kişinin kayıp olduğunu açıklayan Toprak Bakanlığı ülkenin batı kıyısındaki nehirlerin taştığını açıkladı. Ishikawa hükümeti, yaklaşık 6 bin hanenin elektriksiz kaldığını belirtti. Yetkilier 60 binden fazla kişi için tahliye emri verdi.
Japonya'nın Ishikawa bölgesinde “eşi benzeri görülmemiş” yağmurlar sel ve toprak kaymalarını tetikledi.
Yetkilier, bir kişinin öldüğünü ve en az yedi kişinin kaybolduğunu açıkladı.
Toprak Bakanlığı yetkilisi Masaru Kojima, yılbaşı günü büyük bir depremin vurduğu orta Japonya'nın batı kıyısındaki bölgede bir düzine nehrin taştığını söyledi.