Japonya'yı "eşi benzeri görülmemiş" yağmurlar vurdu: Bir kişi öldü, yedi kişi kayıp

Bölge hükümetinden yapılan açıklamada Ishikawa'da bir kişinin öldüğü, üç kişinin kayıp olduğu ve iki kişinin de ağır yaralandığı belirtilirken, kayıplardan ikisinin güçlü nehir akıntıları tarafından sürüklendiği bildirildi.

Bakanlık yetkilisi Koji Yamamoto, AFP'ye yaptığı açıklamada, Wajima'daki bir yolu onarmak için Toprak Bakanlığı için çalışan dört kişinin de kayıp olduğunu söyledi.