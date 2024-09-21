Japonya'yı "eşi benzeri görülmemiş" yağmurlar vurdu: Bir kişi öldü, yedi kişi kayıp

Japonya'nın Ishikawa bölgesindeki şiddetli yağmurlar sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Bir kişinin öldüğünü, en az yedi kişinin kayıp olduğunu açıklayan Toprak Bakanlığı ülkenin batı kıyısındaki nehirlerin taştığını açıkladı. Ishikawa hükümeti, yaklaşık 6 bin hanenin elektriksiz kaldığını belirtti. Yetkilier 60 binden fazla kişi için tahliye emri verdi.

Japonya'yı "eşi benzeri görülmemiş" yağmurlar vurdu: Bir kişi öldü, yedi kişi kayıp - 1

Japonya'nın Ishikawa bölgesinde “eşi benzeri görülmemiş” yağmurlar sel ve toprak kaymalarını tetikledi.

Yetkilier, bir kişinin öldüğünü ve en az yedi kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Toprak Bakanlığı yetkilisi Masaru Kojima, yılbaşı günü büyük bir depremin vurduğu orta Japonya'nın batı kıyısındaki bölgede bir düzine nehrin taştığını söyledi. 

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Japonya'yı "eşi benzeri görülmemiş" yağmurlar vurdu: Bir kişi öldü, yedi kişi kayıp - 2

Bölge hükümetinden yapılan açıklamada Ishikawa'da bir kişinin öldüğü, üç kişinin kayıp olduğu ve iki kişinin de ağır yaralandığı belirtilirken, kayıplardan ikisinin güçlü nehir akıntıları tarafından sürüklendiği bildirildi.

Bakanlık yetkilisi Koji Yamamoto, AFP'ye yaptığı açıklamada, Wajima'daki bir yolu onarmak için Toprak Bakanlığı için çalışan dört kişinin de kayıp olduğunu söyledi. 

Japonya'yı "eşi benzeri görülmemiş" yağmurlar vurdu: Bir kişi öldü, yedi kişi kayıp - 3

Yamamoto, “Yaklaşık 60 kişi, depremin vurduğu bir yolu onarmak için çalışıyordu ancak cumartesi sabahı bir toprak kayması meydana geldi” dedi.

Yamamato, açıklamasının devamında şunları söyledi: “(Müteahhitlerden) işçilerin güvenliğini kontrol etmelerini istedim... ancak hala dört kişiyle iletişim kuramıyoruz. Kurtarma görevlileri bölgeye doğru yola çıktılar ancak toprak kayması nedeniyle engellendiler”.

Yaklaşık 20 işçinin, restore etmek için çalıştıkları bir tünelin içine sığındıklarını da sözlerine ekledi.

Japonya'yı "eşi benzeri görülmemiş" yağmurlar vurdu: Bir kişi öldü, yedi kişi kayıp - 4

Japonya'nın Kyodo haber ajansı, Wajima'da 10 kadar kişinin kayıp olduğunu aktardı.

Ishikawa hükümeti, birçok binanın sular altında kaldığını, heyelanların yolları kapattığını, yaklaşık 6 bin hanenin elektriksiz ve bilinmeyen sayıda hanenin de susuz kaldığını belirtti.

Operatörler, bazı insanlar için iletişim hizmetlerinin de kesildiğini açıkladı.

Japonya'yı "eşi benzeri görülmemiş" yağmurlar vurdu: Bir kişi öldü, yedi kişi kayıp - 5

Yetkililer, Wajima ve Suzu şehirlerinin yanı sıra Noto kasabasında yaşayan yaklaşık 44 bin kişiye tahliye emri verildiğini söyledi.

Yangın ve afet yönetim ajansı, Ishikawa'nın kuzeyindeki Niigata ve Yamagata vilayetlerinde de tahliye emri verilen kişi sayısını 16 bin 700 olarak açıkladı.

Japonya'yı "eşi benzeri görülmemiş" yağmurlar vurdu: Bir kişi öldü, yedi kişi kayıp - 6
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