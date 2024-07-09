Jeff Bezos kimdir, kaç yaşında? Dünyanın en zengin 10 insanından biri Jeff Bezos'un serveti

Amazon CEO'su ve serveti ile dünyanın en zengin 10 insanından biri Jeff Bezos, Marmaris'te rekor bir hesap ödediği haberleriyle gündem oldu. Jeff Bezos'un 100 bin dolarlık (3.5 milyon TL) değerinde bir hesap ödediği iddia edildi. Peki, Jeff Bezos kimdir, kaç yaşında, serveti ne kadar?

Jeff Bezos kimdir, kaç yaşında? Dünyanın en zengin 10 insanından biri Jeff Bezos'un serveti - 1

ABD'nin New Mexico eyaletinin Albuquerque şehirinde dünyaya gelen Jeff Bezos 1986 ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından birisi olan Princeton Üniversitesi'nden mezun oldu.

Princeton Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi'nden sınıf birincisi olarak mezun olduktan sonra ilk işine Fitel firmasında başladı. Şubat 1987’de teknoloji ve iş geliştirme müdür yardımcılığına terfi etti.


DÜNYA HABERLERİ

Jeff Bezos kimdir, kaç yaşında? Dünyanın en zengin 10 insanından biri Jeff Bezos'un serveti - 2

Buradaki kariyerine New York ve Londra ofislerinde çalışarak devam eden Bezos daha sonra başkan yardımcısı asistanı olarak Wall Street‘de bir yatırım bankası olan Bankers Trust Company’e geçti. Aralık 1990’da D.E Shaw Hedge Fon şirketinde başkan yardımcısı olarak işe alındı. Bu şirkette tanıştığı asistanı ile 1993 yılında dünya evine girdi. Amazon'un fikrini şirkete sunan Bezos bu projesi kabul edilmeyince istifa etti ve milyarderliğe giden yolda ilk adımını attı. 16 Temmuz 1995 tarihinde kurulan “amazon”un kurucusu ve sahibi olan Bezos siteyi internet üzerinden kitap satmak amacı için kurdu.

Jeff Bezos kimdir, kaç yaşında? Dünyanın en zengin 10 insanından biri Jeff Bezos'un serveti - 3

JEFF BEZOS'UN NİŞANLISI

Amazon'un kurucusu ve eski CEO'su Jeff Bezos, dört yılı aşkın süredir birlikte olduğu Lauren Sanchez ile nişanlandı. Bezos ve eski bir gazeteci olan Sanchez, eşlerinden boşandıktan kısa bir süre sonra 2019'da birlikteliklerini kamuoyuna duyurmuş, 2023 mayıs ayında nişanlanmıştı.

Jeff Bezos kimdir, kaç yaşında? Dünyanın en zengin 10 insanından biri Jeff Bezos'un serveti - 4

JEFF BEZOS'UN SERVETİ

Dünyanın en ünlü iş insanlarından biri olan Jeff Bezos, 2024 itibarıyla 216.5 milyar dolarlık bir servete sahip.

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