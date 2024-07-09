Jeff Bezos kimdir, kaç yaşında? Dünyanın en zengin 10 insanından biri Jeff Bezos'un serveti
Amazon CEO'su ve serveti ile dünyanın en zengin 10 insanından biri Jeff Bezos, Marmaris'te rekor bir hesap ödediği haberleriyle gündem oldu. Jeff Bezos'un 100 bin dolarlık (3.5 milyon TL) değerinde bir hesap ödediği iddia edildi. Peki, Jeff Bezos kimdir, kaç yaşında, serveti ne kadar?
ABD'nin New Mexico eyaletinin Albuquerque şehirinde dünyaya gelen Jeff Bezos 1986 ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından birisi olan Princeton Üniversitesi'nden mezun oldu.
Princeton Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi'nden sınıf birincisi olarak mezun olduktan sonra ilk işine Fitel firmasında başladı. Şubat 1987’de teknoloji ve iş geliştirme müdür yardımcılığına terfi etti.