Jeff Bezos’tan ‘sonsuz yaşam’ yatırımı

Bezos tarafından yatırım yapılan ve 2021’in başında ABD ve Birleşik Krallık'ta kurulan Altos Labs, başta hayvanlarda olmak üzere insanlarda da vücut biyolojik saatini geri çevirmek için hücrenin yeniden programlanma teknolojisini araştırmak üzere kuruldu.

201 milyar dolarlık servetiyle dünyanın zengin insanı olan Jeff Bezos’un da yatırım yaptığı şirket kısa süre içerisinde 270 milyon dolar yatırım toplarken, şirketin işe aldığı kişiler de öne çıkıyor.