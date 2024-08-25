Jeff Flake kimdir? ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Türkiye için ne dedi?
Jeff Flake, sosyal medya kullanıcılarının merak edip araştırdığı isimler arasında yer almaya başladı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in Türkiye ile ilgili açıklamalarının ardından birçok kişi, "Jeff Flake Türkiye için ne dedi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Jeff Flake kimdir? ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Türkiye için ne dedi?
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'nin Türkiye ile ilgili yaptığı açıkmalar, gündemi yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Jeff Flake, ülkesinin, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hükümeti desteklemekte yavaş davrandığını ifade etti. İşte Jeff Flake'in açıklamaları.