Jeff Flake kimdir? ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Türkiye için ne dedi?

"TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ BİR ORTAK"

Flake, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay verme sürecinde Ankara'ya yönelik F-16 satışı için ABD'li senatörler Ben Cardin, Jim Risch, Michael McCaul, Gregory Meeks ile telefon görüşmeleri yaptığını ve onları ikna ettiğini belirtti.



"Türkiye'nin vazgeçilmez bir ortak olduğunu bilen iyi niyetli insanların varlığına" dikkati çeken Flake, "Dünya barış içindeyken Türkiye sadece coğrafi olarak önemli bir konumda ama dünya bir çalkantı içindeyse Türkiye o zaman çok daha önemli." ifadesini kullandı.



Flake, bir sonraki ABD büyükelçisine şu tavsiyelerde bulundu:



"Bu ilişkiyi geliştirmek için her cephede çalışmaya devam edin. Çünkü şunu söyleyebilirim ki Türkiye vazgeçilmez bir müttefik ve biz onlara her zaman böyle davranmadık. Fakat öyleler ve büyüyen bir bölgesel güç. NATO'da bizden sonra en büyük ikinci orduya sahipler. Bunu geliştirmek için elimizden geleni yapmalıyız."