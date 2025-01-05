Jimmy Carter için altı gün sürecek cenaze töreni başladı: İlk adres Georgia

ABD'de eski bir başkan öldüğünde kamu kurumlarındaki bayrakların 30 gün boyunca yarıya indirilmesi geleneği var.



ABD Başkanı Joe Biden da Carter'ın ölümü sonrası bayrakların bir ay boyunca yarıya indirilmesi talimatını vermişti.



Ancak bu durum, seçilmiş başkan Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin törenine de denk geliyor.