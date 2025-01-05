Jimmy Carter için altı gün sürecek cenaze töreni başladı: İlk adres Georgia
ABD'de 29 Aralık'ta hayatını kaybeden eski Başkan Jimmy Carter için altı gün sürecek cenaze töreninin ilk ayağı düzenlendi. Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da Carter'ın Amerikan bayrağına sarılı tabutu, aile çiftliğinden alınıp konvoy eşliğinde Carter Başkanlık Merkezi'ne götürüldü.
ABD'nin 39. Başkanı Jimmy Carter için 6 gün sürecek cenaze töreni başladı.
Veda törenlerinin ilk adresi, Georgia eyaletinin başkenti Atlanta oldu.