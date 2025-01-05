Jimmy Carter için altı gün sürecek cenaze töreni başladı: İlk adres Georgia

ABD'de 29 Aralık'ta hayatını kaybeden eski Başkan Jimmy Carter için altı gün sürecek cenaze töreninin ilk ayağı düzenlendi. Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da Carter'ın Amerikan bayrağına sarılı tabutu, aile çiftliğinden alınıp konvoy eşliğinde Carter Başkanlık Merkezi'ne götürüldü.

Jimmy Carter için altı gün sürecek cenaze töreni başladı: İlk adres Georgia - 1

ABD'nin 39. Başkanı Jimmy Carter için 6 gün sürecek cenaze töreni başladı. 

Veda törenlerinin ilk adresi, Georgia eyaletinin başkenti Atlanta oldu.

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Jimmy Carter için altı gün sürecek cenaze töreni başladı: İlk adres Georgia - 2

100 yaşında yaşama veda eden Carter'ın Amerikan bayrağına sarılı tabutu, aile çiftliğinden alınıp konvoy eşliğinde Carter Başkanlık Merkezi'ne götürüldü.

Carter'ın naaşı Salı gününe kadar Atlanta'da kalacak. Ardından da başkent Washington'a transfer edilecek.

Jimmy Carter için altı gün sürecek cenaze töreni başladı: İlk adres Georgia - 3

Cenaze, Kongre'de ziyarete açılacak.

Devlet töreniyse 9 Ocak'ta Washington Ulusal Katedrali'nde yapılacak.

Jimmy Carter için altı gün sürecek cenaze töreni başladı: İlk adres Georgia - 4

ABD'de eski bir başkan öldüğünde kamu kurumlarındaki bayrakların 30 gün boyunca yarıya indirilmesi geleneği var.

ABD Başkanı Joe Biden da Carter'ın ölümü sonrası bayrakların bir ay boyunca yarıya indirilmesi talimatını vermişti.

Ancak bu durum, seçilmiş başkan Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin törenine de denk geliyor.

Jimmy Carter için altı gün sürecek cenaze töreni başladı: İlk adres Georgia - 5

9 Ocak'taki cenaze törenine katılacak Trump, bu duruma tepkili.

Trump yaptığı açıklamada “Demokratlar yemin törenim sırasında bayrağımızın yarıya indirilmiş olma ihtimali karşısında tam anlamıyla keyiften dört köşe" ifadelerini kullandı.

Jimmy Carter için altı gün sürecek cenaze töreni başladı: İlk adres Georgia - 6

Eğer bu durum gerçekleşirse, ilk kez bir ABD başkanının yemin töreninde bayraklar yarıya inmiş olacak.

Jimmy Carter için altı gün sürecek cenaze töreni başladı: İlk adres Georgia - 7

Jimmy Carter'ın naaşının törenin ardından Georgia'ya götürülerek toprağa verilmesi bekleniyor.

Jimmy Carter için altı gün sürecek cenaze töreni başladı: İlk adres Georgia - 8
Jimmy Carter için altı gün sürecek cenaze töreni başladı: İlk adres Georgia - 9
Jimmy Carter için altı gün sürecek cenaze töreni başladı: İlk adres Georgia - 10
Jimmy Carter için altı gün sürecek cenaze töreni başladı: İlk adres Georgia - 11
Jimmy Carter için altı gün sürecek cenaze töreni başladı: İlk adres Georgia - 12
Jimmy Carter için altı gün sürecek cenaze töreni başladı: İlk adres Georgia - 13
Jimmy Carter için altı gün sürecek cenaze töreni başladı: İlk adres Georgia - 14
Jimmy Carter için altı gün sürecek cenaze töreni başladı: İlk adres Georgia - 15
Jimmy Carter için altı gün sürecek cenaze töreni başladı: İlk adres Georgia - 16
Jimmy Carter için altı gün sürecek cenaze töreni başladı: İlk adres Georgia - 17
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