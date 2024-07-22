Joe Biden yarıştan çekildi: Kamala Harris'e ünlülerden destek

ABD Başkanı Joe Biden 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını duyurdu. Döneminin geri kalan kısmında başkanlık görevlerine odaklanacağını belirten Biden, adaylık için Yardımcısı Kamala Harris'i destekleyeceğini söyledi. Harris, Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde delegeler tarafından yeterli oyu alması halinde Demokratların resmi adayı olacak. Olası başkan adayına desteklerse gecikmedi. Aralarında Beyonce'nin de olduğu Kamala Harris'e destek mesajı veren bazı ünlü isimler.

Joe Biden yarıştan çekildi: Kamala Harris'e ünlülerden destek - 1

ABD Başkanı Joe Biden, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başkanlık yarışından çekildiğini ve Beyaz Saray'a Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak desteklediğini açıkladı.

Olası başkan adayı Harris için destek mesajları paylaşıldı, İşte Harris'e desteğini açıklayan ünlüler. 

DÜNYA HABERLERİ

Joe Biden yarıştan çekildi: Kamala Harris'e ünlülerden destek - 2

BILL VE HILLARY CLINTON

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton X hesabından Biden'ın çekilme kararı sonrası paylaşım yaptı. Clinton "Başkan Yardımcısı Harris'i desteklemek için Başkan'a katılmaktan onur duyuyoruz ve onu desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şimdi Kamala Harris'i destekleme ve onu seçmek için elimizden gelen her şeyle mücadele etme zamanı" dedi.

Joe Biden yarıştan çekildi: Kamala Harris'e ünlülerden destek - 3

BEYONCE

Ünlü şarkıcı Beyonce Kamala'nın adaylığı sonrası çiçek gönderdi ve şu ifadeleri kullandı: 
Kamala, Büyük bir belirsizliğin olduğu bu dönemde, olabileceklere inanarak, olmuş olanın yükünü taşımadan liderlik etmeyi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Sizin yanınızdayız"

Joe Biden yarıştan çekildi: Kamala Harris'e ünlülerden destek - 4

JAMIE LEE CURTIS 

ABD'li oyuncu Instagram hesabından Biden'ın Kamala'yı destekleme kararını "tüm kalbiyle" desteklediğini yazdı . Jamie GÜVENİLİR VE TEST EDİLMİŞTİR ve kadın haklarının ve beyaz olmayan insanların şiddetli bir savunucusudur ve mesajı, büyük ulusal bölünme döneminde Amerika için bir UMUT ve BİRLİK mesajıdır" ifadelerine yer verdi. 

Joe Biden yarıştan çekildi: Kamala Harris'e ünlülerden destek - 5

JOHN LEGEND

Grammy ödüllü Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı John Legend Threads hesabından  “Trump'ın otoriter, baskıcı 2025 Projesini reddetmek ve Kamala Harris'i Başkanımız olarak seçmek için demokrasi yanlısı koalisyonu birleştirmeye yardımcı olmak üzere çalışmaya çok hazırım. O bu mücadeleye hazır ve ben de ona elimden geldiğince yardım etmekten heyecan duyuyorum.” açıklaması yaptı.

Joe Biden yarıştan çekildi: Kamala Harris'e ünlülerden destek - 6

MARK RUFFALO

Marvel yıldızı Mark Ruffalo Biden'ın gönderisini alıntılıyarak  "Pekâlâ millet, artık yürüyüş emirlerimizi aldık ve koşarak yola koyulma zamanı geldi. Trump/Vance'e hayır. Sağcı Hıristiyan dininin ulusumuzu ele geçirmesine hayır. Hıristiyanlıkta yanlış bir şey yok; sadece din özgürlüğünden doğan bir ulusu yönetmemeli" ifadelerine yer verdi.

Joe Biden yarıştan çekildi: Kamala Harris'e ünlülerden destek - 7

MANDY MOORE

Amerikalı şarkıcı ve oyunucu Mandy Moore Instagram hesabından  Kamala Harris'in fotoğrafının yanına hadi gidelim anlamına gelen "LFG!!!!" yazarak desteğini açıkladı.

Joe Biden yarıştan çekildi: Kamala Harris'e ünlülerden destek - 8

OCTAVIA SPENCER

ABD'li oyuncu ve yazar Octavia Spencer Instagram hesabından Kamala'nın bir fotoğrafını paylaşarak  “El sıkma ve diş gıcırdatma zamanı bitti! Kendimizi kurtarmalıyız! DEMOKRATLAR... BİRLEŞİN! #Harris2024"  ifadelerine yer verdi.

Joe Biden yarıştan çekildi: Kamala Harris'e ünlülerden destek - 9

KATY PERRY

Şarkıcı Katy Perry, Biden'ın duyurusuna, yakın zamanda yayınlanan Woman's World parçasından birkaç dizeyi seslendirerek yanıt verdi.

Instagram'da paylaştığı videoda "Bu bir kadınların dünyası ve sen bu dünyada yaşadığın için şanslısın" dedi.

Joe Biden yarıştan çekildi: Kamala Harris'e ünlülerden destek - 10

JON CRYER

Ünlü oyunucu Biden'ın çekilme gönderisini alıntılayarak  "90 günümüz var. Başkan Harris. Hadi yapalım bunu." yazdı.

Joe Biden yarıştan çekildi: Kamala Harris'e ünlülerden destek - 11

GEORGE TAKEİ

Star Trek oyuncusu George Takei, Biden'ı  “vatansever” olarak nitelendirdi ve insanları “Kamala Harris'in arkasında birleşmeye” çağırdı.

X hesabından “Başkanımız Joe Biden'ı onurlandırmak istiyorum. Onlarca yıldır ulusumuza takdire şayan bir şekilde hizmet etti, saygın ve onurlu bir adam, son derece başarılı bir başkan ve bir vatansever. Şimdi Kamala Harris'in arkasında birleşelim ve Kasım ayında Donald Trump'ı yenelim!” ifadelerini kullandı. 

Joe Biden yarıştan çekildi: Kamala Harris'e ünlülerden destek - 12

YVETTE NICOLE BROWN 

Kamala Harris'i desteklemek için “zamanın geldiğini” söyleyen bir paylaşımı retweetleyen ABD'li oyuncu ayrıca Harris ile bir fotoğrafını paylaşarak "Eminim söylemeye gerek yoktur ama ben TAMAMEN Kamala'nın yanındayım" yazdı

Joe Biden yarıştan çekildi: Kamala Harris'e ünlülerden destek - 13

ROSIE O'DONNELL

ABD'li komedyen ve oyunu Rosie O'Donnell Biden'ın açıklamasını Instagram'da #Vote #Harris etiketleriyle yeniden paylaştı.

Joe Biden yarıştan çekildi: Kamala Harris'e ünlülerden destek - 14

BELLA THORNE

Ünlü oyuncu Instagram hikayesine "KAMALA KURTARMAYA GELİYOR!" yazdı.

Joe Biden yarıştan çekildi: Kamala Harris'e ünlülerden destek - 15

JENIFER JEANETTE LEWIS

Amerikalı aktris ve şarkıcı Jenifer Jeanette Lewis Instagram'dan "TEBRİKLER KAMALA HARRIS!! #Harris2024 #VoteBlue" paylaşımı yaptı.

Joe Biden yarıştan çekildi: Kamala Harris'e ünlülerden destek - 16

SPIKE LEE

Instagram'da Harris'in fotoğrafını paylaşan oyunucu Spike Lee "YİNE BİR KARDEŞ KURTARMAYA GELDİ " ifadelerini kullandı.

Joe Biden yarıştan çekildi: Kamala Harris'e ünlülerden destek - 17

NATASHA LYONNE

Oyuncu Natasha Lyonne Instagram hikayesinde “Madam Başkan Yardımcısı için hazırız” yazan bir grafik paylaştı.

Joe Biden yarıştan çekildi: Kamala Harris'e ünlülerden destek - 18

CHLOE GRACE MORETZ

Oyuncu Chloë Grace Moretz Kamala'nın Biden'ın adaylığını kabul eden mesajını Instagram'da yeniden paylaştı ve “Hadi gidelim” yazdı.

Joe Biden yarıştan çekildi: Kamala Harris'e ünlülerden destek - 19

JANELLE MONAE

Şarkıcı ve söz yazarı Janelle Monáe  Kamala'nın gönderisini Instagram'da yeniden paylaşırken “Ben de varım” dedi.

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