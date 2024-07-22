Joe Biden yarıştan çekildi: Kamala Harris'e ünlülerden destek
ABD Başkanı Joe Biden 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını duyurdu. Döneminin geri kalan kısmında başkanlık görevlerine odaklanacağını belirten Biden, adaylık için Yardımcısı Kamala Harris'i destekleyeceğini söyledi. Harris, Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde delegeler tarafından yeterli oyu alması halinde Demokratların resmi adayı olacak. Olası başkan adayına desteklerse gecikmedi. Aralarında Beyonce'nin de olduğu Kamala Harris'e destek mesajı veren bazı ünlü isimler.
ABD Başkanı Joe Biden, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başkanlık yarışından çekildiğini ve Beyaz Saray'a Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak desteklediğini açıkladı.
Olası başkan adayı Harris için destek mesajları paylaşıldı, İşte Harris'e desteğini açıklayan ünlüler.