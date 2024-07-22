Joe Biden yarıştan çekildi: Kamala Harris'e ünlülerden destek

JOHN LEGEND

Grammy ödüllü Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı John Legend Threads hesabından “Trump'ın otoriter, baskıcı 2025 Projesini reddetmek ve Kamala Harris'i Başkanımız olarak seçmek için demokrasi yanlısı koalisyonu birleştirmeye yardımcı olmak üzere çalışmaya çok hazırım. O bu mücadeleye hazır ve ben de ona elimden geldiğince yardım etmekten heyecan duyuyorum.” açıklaması yaptı.