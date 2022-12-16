John F. Kennedy'nin suikastına ilişkin binlerce yeni belge yayımlandı (Kennedy kimdir?, Kennedy nasıl öldü?)

Dönemin Yüksek Mahkeme Başyargıcı, daha önce Sovyetler Birliği'nde yaşayan Amerikalı suikastçi Lee Harvey Oswald'ın tek başına hareket ettiği sonucuna vardı. Ancak tartışmalar bununla bitmedi.



Uzun süredir, akademisyenler ve komplo teorisyenleri Oswald'ın suikastten bir ay önce Meksika'da, bir Sovyet ajanıyla tanışmasına ilişkin daha fazla bilgi almayı umut ediyordu.