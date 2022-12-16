John F. Kennedy'nin suikastına ilişkin binlerce yeni belge yayımlandı (Kennedy kimdir?, Kennedy nasıl öldü?)

Biden yönetimi, suikasta ilişkin 12 bin 875 yeni belgeyi Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresinin (NARA) internet sitesinden kamuoyuyla paylaştı.
Halka açılan belgelerin büyük bir kısmının redakte sürecinde silindiği görülürken, Biden, belgelerin bir kısmını "istihbarat eylemlerine zarar verebileceği" gerekçesi ile gizli tuttu.
Biden, kalan belgelerin de 30 Haziran 2023'e kadar yayımlanacağını duyurdu.
Bugün açıklanan belgelerin büyük bir kısmını ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatına (CIA) ait belgeler oluşturuyor.
Açıklanan yeni belgeler ile Kennedy suikastına ilişkin belgelerin yüzde 97'si kamuoyuyla paylaşılmış oldu.
ABD Başkanı John F. Kennedy, 22 Kasım 1963'te seçim çalışmaları için gittiği Teksas'ta bir suikast sonucu öldürülmüştü.
Dönemin Yüksek Mahkeme Başyargıcı Earl Warren tarafından yürütülen soruşturmada, suikastı gerçekleştiren Lee Harvey Oswald'ın tek başına hareket ettiği sonucuna varılmıştı.
Dönemin Yüksek Mahkeme Başyargıcı, daha önce Sovyetler Birliği'nde yaşayan Amerikalı suikastçi Lee Harvey Oswald'ın tek başına hareket ettiği sonucuna vardı. Ancak tartışmalar bununla bitmedi.
Uzun süredir, akademisyenler ve komplo teorisyenleri Oswald'ın suikastten bir ay önce Meksika'da, bir Sovyet ajanıyla tanışmasına ilişkin daha fazla bilgi almayı umut ediyordu.
Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA, Oswald'ın seyahatine ilişkin bilgilerin daha önce tamamen açıklandığını duyurdu. Son belgelerde Mexico City'e ait yeni bilgi olmadığı belirtildi.
Ancak belgelerin yayınlanması için Amerikan yönetimine dava açan Mary Ferrell Vakfı, CIA'in Meksika seyahatiyle ilgili bilgi sakladığını öne sürdü.
Bazı kayıtların Amerikan Ulusal Arşivi'ne hiç verilmediği için yayınlanan veriler arasında olmadığı belirtildi.
Yalnızca, dönemin Meksika başkanının, Amerikalı yetkililere, Meksika'daki Sovyet Başkonsolosluğu'nu gizlice dinlemesi için yardım ettiği öğrenildi. Amerikan yayın organı CBS'e göre bu bilgi daha önce yayınlanan belgelerde gizlenmişti.
NARA, 1992 tarihli JFK yasası gereği suikasta ilişkin çok sayıda gizli olmayan belgeyi yayımlamıştı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump ise 2017 ve 2018'de binlerce gizli belgeyi açıklarken, bazı belgeleri ulusal güvenlik gerekçesiyle gizli tutmuştu. Biden yönetimi ise geçen yıl 15 Aralık'ta binlerce belgeyi erişime açmıştı.