justin Bieber konser verdi: Asya'nın en zengin adamının oğlu evleniyor!
Hindistan'ın en zengin adamı Mukesh Ambani, 29 yaşındaki oğlu için dünyanın en pahalı düğününü hazırlıyor. Yılın düğünü olarak tanımlanan tören, 12-14 Temmuz tarihleri arasında damat Anant'ın anne ve babası Mukesh ve Nita Ambani'nin 16 bin kişi kapasiteli 27 katlı konutunda gerçekleştirilecek. Yılın düğünü için etkinlikler bu haftasonu başladı. Düğünün ilk sürprizi dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber oldu. Şarkıcı etkinlikte konser verdi. Peki yılın düğününde bizi başka neler neler bekliyor?
DÜĞÜN ÖNCESİ ETKİNLİKLER BAŞLADI
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber 12-14 Temmuz'da gerçekleşecek olan yılın düğünü öncesindeki etkinlikte sahne almak için Hindistan'ın Mumbai kentine gitti.