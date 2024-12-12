K-pop dansları, kazıtılan kafalar ve ışıklı çubuklar: Güney Kore'de neler oluyor?
Güney Kore'de bu günlerde çoğunlukla gençlerden oluşan kalabalıklar, şenlik havasında protestolar düzenliyor. Seul yönetimi Başkanı Yoon Sek Yeol'un başarısız sıkıyönetim girişimine karşı düzenlenen gösterilerde dikkat çeken detaylar var. İşte fotoğraflarla Güney Kore'deki yeni nesil protestolar...
Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un geçen haftaki sürpriz sıkıyönetim ilanından bu yana Güney Kore'nin dört bir yanına yayılan protestolar, şaşırtıcı bir şekilde şenlik havasına büründü.
Gösterilere K-pop, ışıklı çubuklar, yiyecek kamyonları ve zorunlu selfie'ler damga vurdu.