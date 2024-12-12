K-pop dansları, kazıtılan kafalar ve ışıklı çubuklar: Güney Kore'de neler oluyor?

Güney Kore'de bu günlerde çoğunlukla gençlerden oluşan kalabalıklar, şenlik havasında protestolar düzenliyor. Seul yönetimi Başkanı Yoon Sek Yeol'un başarısız sıkıyönetim girişimine karşı düzenlenen gösterilerde dikkat çeken detaylar var. İşte fotoğraflarla Güney Kore'deki yeni nesil protestolar...

K-pop dansları, kazıtılan kafalar ve ışıklı çubuklar: Güney Kore'de neler oluyor? - 1

Devlet Başkanı  Yoon Suk Yeol'un geçen haftaki sürpriz sıkıyönetim ilanından bu yana Güney Kore'nin dört bir yanına yayılan protestolar, şaşırtıcı bir şekilde şenlik havasına büründü.

Gösterilere K-pop, ışıklı çubuklar, yiyecek kamyonları ve zorunlu selfie'ler damga vurdu.

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K-pop dansları, kazıtılan kafalar ve ışıklı çubuklar: Güney Kore'de neler oluyor? - 2

"BAŞBAKANI GÖREVDEN ALIN!"

Arka planda ise Noel şarkıları kalabalığın içinde yankılanıyor.

The Guardian gazetesinin bildirdiğine göre gençler, Başkan Yoon'un görevden alınmasını ve iktidardaki Halk Gücü partisinin kapatılmasını talep eden sloganlar atıyor.

Bazı katılımcılar doğaçlama dans seansları düzenliyor.

K-pop dansları, kazıtılan kafalar ve ışıklı çubuklar: Güney Kore'de neler oluyor? - 3

ANAYASAYA UYGUN MU?

Sıkıyönetim krizinin patlak vermesinden bu yana, Başbakan Han Duck-soo ve iktidar partisi lideri Han Dong-hoon, Başkan Yoon geri adım atarken devlet işlerinin kontrolünü ele alacaklarını açıkladılar, ancak hukuk uzmanları böyle bir düzenlemenin anayasaya uygunluğunu sorguluyor.

Ancak Çarşamba günü aralarında üst düzey polis yetkililerinin de bulunduğu yeni tutuklamalar ve eski savunma bakanı Kim Yong-hyun'un resmen tutuklanmasıyla belirsizlik devam ediyor.

K-pop dansları, kazıtılan kafalar ve ışıklı çubuklar: Güney Kore'de neler oluyor? - 4

KAFALARINI KAZITTILAR

Milletvekillerinin Yoon'u görevden alma girişimi hafta sonu başarısızlıkla sonuçlandı, ancak daha önce istifa etmemesi halinde Cumartesi günü yeni bir oylama yapılması bekleniyor.

Pazartesi günü Gwangju'da birkaç yerel siyasetçi, geleneksel bir muhalefet ve direniş ifadesi olarak kafalarını kazıttı.

Günler önce de bir grup deniz gazisi Yongsan'daki başkanlık ofisinin önünde Yoon'u “ayaklanmanın lideri” olarak kınayan bir tıraş töreni düzenlemişti.

K-pop dansları, kazıtılan kafalar ve ışıklı çubuklar: Güney Kore'de neler oluyor? - 5

DİRENİŞİN IŞIKLI SEMBOLÜ

2016-17 yıllarında Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden alınmasına yol açan protestolar sırasında, mum ışığı nöbetleri direnişin başlıca sembolüydü.

Mumlar bugün de varlığını sürdürürken, genç neslin K-pop kültürünü siyasi bir ifade aracı olarak benimsemesi, nöbetlerin “ışıklı sopa protestolarına” dönüşmesine neden oldu.

Hatta hayranların hareketi desteklemek için genellikle yaklaşık 50 bin won (27 euro) değerindeki değerli eşyalarını ödünç vermesi ya da bağışlamasıyla ikincil bir pazar bile oluştu.

K-pop dansları, kazıtılan kafalar ve ışıklı çubuklar: Güney Kore'de neler oluyor? - 6

HİT ŞARKI: "INTO THE NEW WORLD"

Son yıllarda toplumsal hareket protestolarında dayanışmanın önemli bir marşı, Girls' Generation'ın umut ve değişim temalarına bağlı bir şarkı olan 2007 çıkış single'ı Into the New World oldu.

Demokrat Parti milletvekili Jung Chung-rae 9 Aralık'ta parlamentonun yargı komitesi toplantısında şarkının sözlerini okurken duygulandı ve şarkıyı gençlerin “3 Aralık korkunç gecesinin” üstesinden gelme arzularının bir temsili olarak nitelendirdi.

K-pop dansları, kazıtılan kafalar ve ışıklı çubuklar: Güney Kore'de neler oluyor? - 7

"YARIN TEKRAR GÖRÜŞÜRÜZ"

Hafta sonu boyunca protestolar, Yoon yönetimi altında sürdürülen nefret politikalarını eleştiren kadın grupları ve LGBTİ+ aktivistlerini de kapsayacak şekilde genişledi.

Bazı sahneler siyasi bir protestodan çok bir kulübün dans pistini andırıyordu.
Salı gecesi sokaklara geri dönen protestocular, iktidar partisi genel merkezinin önündeki yürüyüşlerini tamamladıktan sonra nezaketlerini koruyarak geceyi “İyi iş çıkardınız” ve “Yarın tekrar görüşürüz” sözleriyle noktaladı.

K-pop dansları, kazıtılan kafalar ve ışıklı çubuklar: Güney Kore'de neler oluyor? - 8
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