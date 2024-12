K-pop dansları, kazıtılan kafalar ve ışıklı çubuklar: Güney Kore'de neler oluyor?

HİT ŞARKI: "INTO THE NEW WORLD"

Son yıllarda toplumsal hareket protestolarında dayanışmanın önemli bir marşı, Girls' Generation'ın umut ve değişim temalarına bağlı bir şarkı olan 2007 çıkış single'ı Into the New World oldu.

Demokrat Parti milletvekili Jung Chung-rae 9 Aralık'ta parlamentonun yargı komitesi toplantısında şarkının sözlerini okurken duygulandı ve şarkıyı gençlerin “3 Aralık korkunç gecesinin” üstesinden gelme arzularının bir temsili olarak nitelendirdi.