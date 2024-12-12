K-pop dansları, kazıtılan kafalar ve ışıklı çubuklar: Güney Kore'de neler oluyor?

KAFALARINI KAZITTILAR

Milletvekillerinin Yoon'u görevden alma girişimi hafta sonu başarısızlıkla sonuçlandı, ancak daha önce istifa etmemesi halinde Cumartesi günü yeni bir oylama yapılması bekleniyor.

Pazartesi günü Gwangju'da birkaç yerel siyasetçi, geleneksel bir muhalefet ve direniş ifadesi olarak kafalarını kazıttı.

Günler önce de bir grup deniz gazisi Yongsan'daki başkanlık ofisinin önünde Yoon'u “ayaklanmanın lideri” olarak kınayan bir tıraş töreni düzenlemişti.